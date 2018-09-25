Ehliyet sınav ücreti için son günler! MTSKS 2018-4 ehliyet sınavı ne zaman?

Ehliyet sınavı için geriye sayım başlarken sınava girmek isteyen adayların ehliyet sınav ücretini yatırması için birkaç gün kaldı. Senede beş kez yapılan ehliyet sınavlarının 4.sü için 17 Ağustos'ta başlayan sınav ücreti yatırma süresi, 27 Eylül Perşembe günü sona eriyor. Sürücü adayları, 20 Ekim 2018 tarihinde yapılacak ehliyet yazılı sınav sonrasında sonuçların açıklanması bekleyecek. İşte MEB tarafında yayımlanan 2018 ehliyet sınav sonuç takvimi...

2018 EHLİYET SINAV SONUÇ TAKVİMİ

SINAVLARIN DEĞERLENDİRİLMESİ NASIL YAPILIYOR?

Sınav değerlendirmesinin güvenliği açısından kursiyerlerin cevap kâğıdı iki adet optik okuyucu tarafından çift kontrol sistemiyle okutulur. Kursiyerlerin sorulara verdikleri doğru cevap sayıları tespit edilir, yanlış cevaplar dikkate alınmaz. Tespit edilen doğru cevap sayıları üzerinden 100 puandan hesaplama yapılır. 100 üzerinden 70 ve üzeri puan alan kursiyer başarılı sayılır.

Merkezî sistem sınavında her soru puan olarak eşit ağırlığa sahiptir. Teorik derslerin tamamı için bir sınav yapılarak tek notla 100 tam puan üzerinden değerlendirilir. Sınavda 70 ve üzeri puan alan kursiyerler başarılı sayılır.