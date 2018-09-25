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Ehliyet sınav ücreti için son günler! MTSKS 2018-4 ehliyet sınavı ne zaman?

EĞİTİM HABERLERİ  | 25.09.2018 11:54 | Son Güncelleme

Ehliyet sınavı yılda beş kez yapılıyor. Geçen Ağustos ayında 3. ehliyet sınav sonuçları açıklanmıştı. MEB tarafından yapılacak olan 4. ehliyet sınavı için ücret yatırma tarihi sona eriyor. MEB 2018 ehliyet sınav sonuç takvimine göre 17 Ağustos'ta başlayan sınav ücreti süresi sona ermeden adayların işlemi yapması gerekiyor. Peki ehliyet sınav ücreti yatırmak için son gün nedir? MTKS 4. ehliyet sınavı ne zaman?

Ehliyet sınav ücreti için son günler! MTSKS 2018-4 ehliyet sınavı ne zaman?

Ehliyet sınavı için geriye sayım başlarken sınava girmek isteyen adayların ehliyet sınav ücretini yatırması için birkaç gün kaldı. Senede beş kez yapılan ehliyet sınavlarının 4.sü için 17 Ağustos'ta başlayan sınav ücreti yatırma süresi, 27 Eylül Perşembe günü sona eriyor. Sürücü adayları, 20 Ekim 2018 tarihinde yapılacak ehliyet yazılı sınav sonrasında sonuçların açıklanması bekleyecek. İşte MEB tarafında yayımlanan 2018 ehliyet sınav sonuç takvimi...

2018 EHLİYET SINAV SONUÇ TAKVİMİ

meb-sinav-sonuc-takvimi

SINAVLARIN DEĞERLENDİRİLMESİ NASIL YAPILIYOR?

Sınav değerlendirmesinin güvenliği açısından kursiyerlerin cevap kâğıdı iki adet optik okuyucu tarafından çift kontrol sistemiyle okutulur. Kursiyerlerin sorulara verdikleri doğru cevap sayıları tespit edilir, yanlış cevaplar dikkate alınmaz. Tespit edilen doğru cevap sayıları üzerinden 100 puandan hesaplama yapılır. 100 üzerinden 70 ve üzeri puan alan kursiyer başarılı sayılır.

Merkezî sistem sınavında her soru puan olarak eşit ağırlığa sahiptir. Teorik derslerin tamamı için bir sınav yapılarak tek notla 100 tam puan üzerinden değerlendirilir. Sınavda 70 ve üzeri puan alan kursiyerler başarılı sayılır.

Cevap anahtarında hata olması ve bu hususun komisyon kararı ile belirlenmesi sonucunda soru/sorular iptal edilmez, doğru şık/şıklar dikkate alınmak suretiyle bu soru/sorular değerlendirmeye dâhil edilir.

Değerlendirme sırasında Merkez Sınav Kurulu kararı veya yargı mercileri tarafından iptaline karar verilen sorular değerlendirme dışı bırakılarak geçerli soruların puan değerinin yeniden saptanması suretiyle puanlama yapılır.

Sınava giren kursiyerlerin verdikleri cevapların dağılımları ve aldıkları puanlar ölçme değerlendirme tekniğine göre incelenir. Kursiyerlerin kopya çekme girişiminde bulunmamaları, cevap kâğıtlarını başkalarının göremeyeceği şekilde tutmaları gerekir. Sınavın geçersiz sayıldığı durumlarla ilgili olarak kursiyere işlem yapılmışsa, salon görevlilerinin tuttuğu tutanak değerlendirmeyi etkiler.

SINAV SONUÇLARININ AÇIKLANMASI

  1. ehliyet sınav sonuçları, http://www.meb.gov.tr ve http://www.odsgm.gov.tr internet adreslerinden 1 Kasım 2018 Perşembe günü duyurulacaktır. Kursiyerler, bu adresten Özel Motorlu Taşıt Sürücü Kursiyerleri Sınav Sonuçları linkinin üzerine tıklayarak açılacak sayfadan, T.C. kimlik numarasını girerek sınav sonuçlarını öğrenebilecektir.

Ayrıca, Özel MTSK müdürlükleri Özel MTSK Modülünden kurum kodunu ve şifresini girerek, müdürlüklerinden sınava girenlerin sonuç listesini çıkaracak ve kursiyerlere tebliğ edecektir.

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Ehliyet sınavı meb mtks

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