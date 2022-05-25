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Ehliyet sınavı nasıl olacak? Ehliyet sınav soruları animasyonlu mu olacak? MEB açıkladı...

25.05.2022 15:25 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ehliyet sınavı nasıl olacak, sınav soruları animasyonlu mu olacak sorusunun yanıtı, Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yapılan açıklama sonrasında sürücü adayları tarafından sorgulanmaya başladı. MEB tarafından, eğitimde dijitalleşme hedefleri doğrultusunda başlatılan ehliyet sınavında animasyonlu soruların da kullanılması uygulamasını genişletiliyor. Peki, ehliyet sınavı nasıl olacak? Ehliyet sınav soruları animasyonlu mu olacak?

Ehliyet sınavı nasıl olacak? Ehliyet sınav soruları animasyonlu mu olacak? MEB açıkladı...

MEB tarafından yapılan açıklamayla birlikte, ehliyet sınavının nasıl olacağı ve sınavda animasyonlu sorularla ilgili açıklama yapıldı. Dijitalleşme hedefleri doğrultusunda, ehliyet sınavında başlatılan animasyonlu soruların kullanılması uygulaması genişletiliyor. Peki, ehliyet sınavı nasıl olacak? Ehliyet sınav soruları animasyonlu mu olacak?

EHLİYET SINAVI NASIL OLACAK?

Millî Eğitim Bakanlığı eğitimde dijitalleşme hedefleri doğrultusunda başlattığı ehliyet sınavında animasyonlu soruların da kullanılması uygulamasını genişletiyor. Millî Eğitim Bakanı Mahmut Özer, ehliyet sınavlarında animasyonlu soru sayısının adaylara sorulan tüm soruların yüzde 10’unu oluşturduğunu açıkladı.

Millî Eğitim Bakanlığı, ehliyet sınavlarında yer alan soruları görsel açıdan zenginleştirmek, soruların içeriğini ve sağlayacağı yararı geliştirmek için animasyonlu sorular kullanma kararı almıştı. Hemen ardından adayların sınav öncesinde soru çeşidini tanıması için deneme sınavları paylaşıldı.

EHLİYET SINAVI SORULARI ANİMASYONLU MU OLACAK?

Millî Eğitim Bakanı Mahmut Özer, ölçülmek istenen davranışların net bir şekilde ortaya konulması hedefiyle başlatılan uygulamaya ilişkin şu bilgileri paylaştı:

“Ehliyet sınavlarında yer alan animasyonlu soruların sayısı her geçen gün artıyor. Gelinen noktada ehliyet sınavlarında soruların yüzde 10’u animasyonlu sorulardan oluşuyor. Ehliyet sınavlarında ilk olma özelliği taşıyan animasyonlu sorular, gerçek yaşam durumlarına uygun olduğu için bu yenilik sınav geçerliği ve güvenilirliğine de katkı sağlıyor.

Adayların sınav öncesinde soru çeşidini tanıması için animasyonlu soruların da yer aldığı deneme sınavlarına Ölçme, Değerlendirme ve Sınav Hizmetleri Genel Müdürlüğünün odsgm.meb.gov.tr uzantılı internet adresinden erişilebiliyor.”

MEB EHLİYET DENEME SINAVI SORULARI İÇİN TIKLAYIN

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Milli Eğitim Bakanlığı
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