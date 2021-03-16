Ehliyet Sınavı ne zaman yapılacak? Mart ayı ehliyet sınav tarihleri belli oldu!

Ehliyet sınavı iki aşamadan oluşur. İlki teorik sınavdır. Mart ayının ehliyet sınavları, 1 – 10 Mart tarihleri arasında gerçekleşti. Adaylar belirlenen merkezlerde elektronik sınavlara girerek sonuçlarını öğrendiler. Ehliyet sınavının ikinci aşaması ise direksiyon sınavıdır. Ancak direksiyon sınavı salgın sebebi ile şu an için elektronik sınavdan daha karmaşık bir yapıya bürünmüştür.

EHLİYET SINAVI NE ZAMAN?

Teorik sınav tarihi belirlenirken e-sınav merkezlerindeki yoğunluk durumuna göre en yakın tarihe randevu verilir. Yine direksiyon sınavı tarihi de en yakın tarihe ayarlanacak şekilde MEB tarafından belirlenir. Şu an içinde bulunduğumuz salgın sebebiyle direksiyon sınavlarına bir süre ara verilmişti. 15 Ocak 2021 tarihinde MEB tarafından yayınlanan yazıda; “Direksiyon sınavına giren kursiyerler ve direksiyon sınavında görev alan personel sokağa çıkma yasağından muaf tutulacak ve direksiyon sınavları yapılacak.” Açıklaması yer aldı.

EHLİYET ALMA ŞARTLARI NELER?

Ehliyet almanın üç şartı bulunmaktadır. İlk şart ehliyet almak için uygun yaşta olmak gerekmektedir. Bununla birlikte yaş tutsa bile her ehliyet sınıfı için başvuru yapılamıyor. Bu noktada ikinci şart devreye girer. İkinci şart ise deneyim şartıdır. Trafik yönetmeliğine göre en az ilkokul mezunu olanlar ehliyet almak amacıyla başvuru yapabilirler.