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Ehliyet Sınavı ne zaman yapılacak? Mart ayı ehliyet sınav tarihleri belli oldu!

16.03.2021 13:39 | Son Güncelleme:
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Ehliyet Sınavı ne zaman yapılacak? Mart ayı ehliyet sınav tarihleri belli oldu!

Ehliyet sınav başvuruları, her ayın 1’i ve 10’u arasında yapılır. Adaylar, sürücü kursunun yaptığı eğitimi bitirdikten sonra teorik sınav için randevu yoğunluğuna göre tarih verilir ve en kısa zamanda adaylar ehliyet sınavına girer. Ehliyet teorik sınavı elektronik olarak, her ildeki belirli sınav merkezlerinde gerçekleştirilir.

Ehliyet sınavı iki aşamadan oluşur. İlki teorik sınavdır. Mart ayının ehliyet sınavları, 1 – 10 Mart tarihleri arasında gerçekleşti. Adaylar belirlenen merkezlerde elektronik sınavlara girerek sonuçlarını öğrendiler. Ehliyet sınavının ikinci aşaması ise direksiyon sınavıdır. Ancak direksiyon sınavı salgın sebebi ile şu an için elektronik sınavdan daha karmaşık bir yapıya bürünmüştür.

EHLİYET SINAVI NE ZAMAN?

Teorik sınav tarihi belirlenirken e-sınav merkezlerindeki yoğunluk durumuna göre en yakın tarihe randevu verilir. Yine direksiyon sınavı tarihi de en yakın tarihe ayarlanacak şekilde MEB tarafından belirlenir. Şu an içinde bulunduğumuz salgın sebebiyle direksiyon sınavlarına bir süre ara verilmişti. 15 Ocak 2021 tarihinde MEB tarafından yayınlanan yazıda; “Direksiyon sınavına giren kursiyerler ve direksiyon sınavında görev alan personel sokağa çıkma yasağından muaf tutulacak ve direksiyon sınavları yapılacak.” Açıklaması yer aldı.

EHİYET SINAV TAKVİMİ

EHLİYET ALMA ŞARTLARI NELER?

Ehliyet almanın üç şartı bulunmaktadır. İlk şart ehliyet almak için uygun yaşta olmak gerekmektedir. Bununla birlikte yaş tutsa bile her ehliyet sınıfı için başvuru yapılamıyor. Bu noktada ikinci şart devreye girer. İkinci şart ise deneyim şartıdır. Trafik yönetmeliğine göre en az ilkokul mezunu olanlar ehliyet almak amacıyla başvuru yapabilirler.

EHLİYET ALMAK İÇİN GEREKLİ BELGELER NELER?

-Nüfus cüzdanınızın fotokopisi
-4 Adet Biyometrik Fotoğraf
-Sürücü olur sağlık raporu
-Sicil kaydı(e-devlet üzerinden alınabiliyor.)
-Öğrenim belgesi(Diploma, Geçici belge, Tasdikname veya öğrenci belgesi)

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BAZI ÖNEMLİ HUSUSLAR

  • Teorik sınavı geçemeyen aday direksiyon sınavına giremez.
  • Teorik sınav eğitimleri sürücü kursları tarafından şu an için uzaktan eğitim şeklinde veriliyor. Teorik eğitimi tamamlayan adaylar e-sınav merkezlerinde teorik sınava girebiliyor.

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