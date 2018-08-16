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Ehliyet sınavı sonuçları açıklandı! MEB 4 Ağustos ehliyet sınavı sonucu sorgulama sayfası

GÜNCEL HABERLERİ  | 16.08.2018 10:05 | Son Güncelleme

4 Ağustos'ta yapılan ehliyet sınavı sonuçları açıklandı. MEB Ölçme, Değerlendirme ve Sınav Hizmetleri Genel Müdürlüğünce gerçekleştirilen ehliyet sınavı sonucu 16 Ağustos Perşembe günü (bugün) sürücü adaylarının erişimine açıldı. Direksiyon sınavına girmek için ehliyet sınav sonuçlarını merak eden vatandaşlar, meb.gov.tr'den sonuçları sorguluyor. Peki, ehliyet sınavı sonuçları nasıl sorgulanır? Ehliyet sınav sonucuyla ilgili son güncel gelişmeler haberimizde.

Ehliyet sınavı sonuçları açıklandı! MEB 4 Ağustos ehliyet sınavı sonucu sorgulama sayfası

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından 4 Ağustos'ta yapılan ehliyet sınavı sonuçları açıklandı. Sonuçların açıklanmasının ardından binlerce aday, internetten MEB ehliyet sonucu sonuç sorgulama sayfasında ehliyet sınav sonuçlarına bakıyor. 4 Ağustos ehliyet sınavı sonuç açıklama ekranı mynet.com'da.

EHLİYET SINAVI SONUÇLARI AÇIKLANDI

MEB tarafından belli aralıklarla organize edilen ehliyet sınavlarının yapılan son etabına ait sonuçlar açıklandı. 4 Ağustos'ta gerçekleştirilen ehliyet sınavının ardından binlerce adayın gözü "meb.gov.tr" adresinden yapılacak olan ehliyet sınav sonuçları açıklamasına çevrilmişti. Beklenen haber az önce geldi, sonuçlar adayların erişimine açıldı. Sınava katılım sağlayan adaylar, meb.gov.tr adresinden T.C. kimlik numaralarıyla kendilerine ait sonuçları sorgulayabilir.

EHLİYET SINAV SONUÇLARINI SORGULAMAK İÇİN TIKLAYINIZ

EHLİYET SINAVI SONRASI SÜRÜCÜ BELGESİ BAŞVURUSU NASIL VE NEREYE YAPILIR?

Başvuru esnasında ilçe nüfus müdürlüğü personeli gerekli yönlendirmeleri yapar. Başvuru sırasında nüfus müdürlüklerinde kimlik ve adres bilgileri kontrol edilerek, gerekirse güncellemeler gerçekleştirilir. Sistemden oluşturulan başvuru formuna İmza ve fotoğraf alınır, fotoğrafı taranır ve parmak izi verileri alınarak başvuru formunun çıktısı ilgiliye onaylatıldıktan sonra veri tabanına kaydedilerek başvuru işlemi tamamlanır.

Kimlik Belgesi
• Sürücü Sertifikası (Elektronik ortamda sistemden kontrol edilmektedir.)
• Öğrenim Belgesi, yurtdışından alınan öğrenim belgelerinin noter tasdikli tercümesi
• Sürücü Sağlık Raporu
• Sürücü belgesi değerli kâğıt ve harç bedeli, vakıf payı
• 1 adet biyometrik fotoğraf
• Kan grubunu belirtir belge veya yazılı beyan
• Adli Sicil Belgesi (Elektronik ortamda sistemden kontrol edilmektedir.)

EHLİYET SINAV SONUCUNA NASIL İTİRAZ EDİLİR?

Ehliyet sınav sorularına, cevaplarına ya da sonuçlarına yapılacak olan itirazlar sınav sonuçlarının açıklanmasından sonraki 10 gün içerisinde yapılmalıdır. Bu süre içinde itiraz dilekçesi yazılarak ilgili kurum olan Ölçme, Değerlendirme ve Sınav Hizmetler Genel Müdürlüğü’ne yollanmalıdır.

İtiraz başvuruları için Ziraat Bankası, Halk Bankası veya Türkiye Vakıflar Bankası şubelerinden birisine ‘’Kurumsal Tahsilat Programı” aracılığıyla 20 TL itiraz ücreti yatırılması gereklidir. Ücretin ödendiğine dair makbuzu da alıp itiraz dilekçesine eklemelisiniz. Başvurusu, sınavı geçersiz sayılan adaylar ile sınava girmeyen adayların itiraz başvuruları dikkate alınmayacaktır. Faksla yapılan itirazlarda dikkate alınmayacak olup itirazların cevaplanma sürecinde ÖDSGM’nin genel evrak kayıt tarihleri esas alınacaktır.

Başvurusu/sınavı geçersiz sayılan, sınava girmeyen, sınava alınmayan ya da sınavdan çıkarılan, kursiyerlerin/kurumların bu konuyla ilgili itiraz başvuruları dikkate alınmaz. Süresi geçtikten sonra yapılan itirazlar dikkate alınmayacak ve cevaplandırılmayacaktır Faksla yapılan itirazlar dikkate alınmayacak ve cevaplanmayacaktır.

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