Ehliyet sınavına arkadaşının yerine girmek isterken yakalandı

Hayati ARIGANİSTANBUL (DHA) İSTANBUL'da Güler I, arkadaşı Emine T'nin yerine ehliyet sınavına girmeye çalışırken yakalandı. Güler I. ile Emine T. hakkında 'Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Kanununa Muhalefet' suçundan 4'er yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı. Hakim karşısına çıkan iki arkadaş ifadelerinde 'Başkasının yerine girmenin suç olduğunu bilmiyorduk' dediler.

Sınav Şişli'de bir okulda 29 Aralık 2018'de yapıldı. Edinilen bilgilere göre, hasta olduğu gerekçesiyle sınava giremeyeceğini belirten Emine T.'ye arkadaşı Güler I., 'Paran yanmasın' yerine ben girerim' dedi. Güler I. arkadaşının kimliği ve sınava giriş belgesini görevlilere verdi. Bina sorumlusu fotoğraflarının benzemediğini fark ederek, durumu polise haber verdi. Güler I. ile Emine T. hakkında önce bina sorumlusu tarafından tutanak tutuldu sonra da karakolda işlem yapıldı. Emine T.'nin de sınavı iptal edildi. Milli Eğitim Müdürlüğü'nün şikayeti üzerine iki arkadaş hakkında 'ÖSYM Kanununa Muhalefet' suçundan dava açıldı.