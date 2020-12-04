HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Eğitim
  4. Ehliyet sınavları son durum... Ehliyet sınavları ertelendi mi, iptal mi? Ehliyet sınavları ne zaman yapılacak?

Ehliyet sınavları son durum... Ehliyet sınavları ertelendi mi, iptal mi? Ehliyet sınavları ne zaman yapılacak?

04.12.2020 13:30 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et
Ehliyet sınavları son durum... Ehliyet sınavları ertelendi mi, iptal mi? Ehliyet sınavları ne zaman yapılacak?

Ehliyet sınavları ertelendi mi sorusu gündem oldu. Hafta sonu ehliyet sınavına girecek olan binlerce sürücü adayı, yeni yasaklardan dolayı hafta sonu sınavlarının ne olacağını araştırmaya başladı. Geçtiğimiz aylarda koronavirüs salgınının ilk günlerinde ehliyet kursları tamamiyle kapanmıştı. Binlerce sürücü adayı bu dönem ehliyet için başvuru yaptılar. Hafta sonu yasakların tekrar gelmesiyle; ehliyet sınavları iptal mi, ehliyet sınavı yapılacak mı oldu sorularına cevap aranıyor.

Ehliyet sınavları ne zaman yapılacak sorusuna cevap arayan vatandaşlar, yeni koronavirüs yasaklarından dolayı nasıl bir yol izleyeceğini şaşırmış durumda. Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) yaptığı açıklamada birçok sınavın ertelenmesine ve okullarda yüz yüze eğitimin kaldırılmasına karar verilmişti. MEB'in düzenlediği ehliyet sınavlarına ilişkin araştırmalar devam ederken, sürücü adayları ehliyet sınavları ertelendi mi, ehliyet sınavları iptal mi sorularının cevabını merak ediyor. İşte ehliyet sınavları son durum...

EHLİYET SINAVLARI ERTELENDİ Mİ?

Koronavirüs salgınının ülkemizde hızla artış göstermesiyle birlikte alınan yeni tedbirler kapsamında, yeni yasaklar yürürlüğe girmiş ve bu hafta sonu tamamıyla zorunlu haller dışında dışarı çıkmak yasaklanmıştı.

Milli Eğitim Bakanlığı pandemiden dolayı okullar ve sınavlar için aldığı kararı ehliyet sınavları için uygulamayacak. Ehliyet sınavları 7 gün ve 81 ilde yapılmaya devam edecek.

Ehliyet sınavları başvuruları her ayın 1'inden başlayarak 10'una kadar alınmaya devam ediyor. Sürücü adayları ehliyet sınavlarına, yeni koronavirüs tedbirleri ile girebilecek.

HAFTA SONU EHLİYET SINAVLARI YAPILACAK MI?

Milli Eğitim Bakanlığı, özel ulaştırma hizmetleri mesleki eğitim ve geliştirme kursu (SRC) ile özel motorlu taşıt sürücüleri kursu, iş makineleri sürücü eğitim kurslarında verilen eğitim sürecini tamamlayan sürücü adayları için duyuru paylaştı. Yapılan duyuruda sınav hakkı kazanan sürücü adaylarının hafta sonu yapılan, özel motorlu taşıt sürücüleri kursu direksiyon eğitim dersi uygulama sınavları yapılması için karar alındı. Cumartesi ve pazar günü yapılan sınavlarda 8 kursiyer
sınava katılabilecek. Ehliyet kursu sınavına 8 kişiden fazlası alınmayacak.

EHLİYET SINAVLARI SAATLERİ PAYLAŞILDI

Geçtiğimiz hafta yapılan duyuruda saat ve sınava katılan kişi sayısı sınırı belirtildi. Yapılacak yeni bir duyuruya kadar bu şekilde ilerleme kaydedileceği açıklandı.

İş makineleri sürücü eğitim kursu teorik ve uygulama sınavları ile özel ulaştırma hizmetleri mesleki eğitim ve geliştirme kursu (SRC) sınavları 12:00'da başlayacak ve sadece 8 kursiyer sınava alınacak. Hafta sonu yapılacak olan özel motorlu taşıt sürücüleri kursu direksiyon eğitim dersi uygulama sınavlarına yine 8 kişi sınırlaması yapıldı ve kursiyerler sınavlara, saat 11.00'de başlayacak.

Açıklamada, "Özel Öğretim Kurumları Kanunu kapsamında aralarında motorlu taşıt sürücüleri kursları, iş makineleri sürücü eğitim kursları gibi yaygın eğitim faaliyeti yapan özel öğretim kurumlarında dönem sonu sınavları sokağa çıkma kısıtlaması kurallarına uygun şekilde gerçekleştirilecek." ifadelerine yer verildi.

EHLİYET EĞİTİMLERİ ONLINE MI OLACAK?

Hafta sonu yasaklarının ardından ehliyet sınavı online mı olacak araştırılırken, Milli Eğitim Bakanlığınca yapılan pilot lisansı, ehliyet ve gemi adamı olmak isteyen vatandaşların bu kurslardan yeterli altyapıya sahip olanların, teorik dersleri online eğitim ile eğitim alacakları açıklaması yapıldı. Bu kurumların uygulamalı eğitimleri ise yüz yüze eğitimin başlayacağı 4 Ocak'tan sonra tamamlanacak.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Mutlu bir evliliğin anahtarı: Cinsel Uyum!Mutlu bir evliliğin anahtarı: Cinsel Uyum!
KYK yurt başvuruları başladı mı?KYK yurt başvuruları başladı mı?
Kazandıran numaralar belli oldu! Kazandıran numaralar belli oldu!
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Pınar Altuğ'dan aldatma sorusuna sert yanıt: Sana ne ya da kime ne!

Pınar Altuğ'dan aldatma sorusuna sert yanıt: Sana ne ya da kime ne!

Erdoğan imzaladı: Çok sayıda ismin ataması yapıldı

Erdoğan imzaladı: Çok sayıda ismin ataması yapıldı

Diyanet'ten 'Cuma namazı' açıklaması

Diyanet'ten 'Cuma namazı' açıklaması

Sisi lakaplı Seyhan Soylu cezaevinde! O karara uymamıştı

Sisi lakaplı Seyhan Soylu cezaevinde! O karara uymamıştı

Operasyon haberi geldi: Gözaltına alınanlar arasında...

Operasyon haberi geldi: Gözaltına alınanlar arasında...

Tüm detaylarıyla hafta sonu kısıtlaması!

Tüm detaylarıyla hafta sonu kısıtlaması!

İlginizi Çekebilir

Penis boyu kadınlar için önemli mi? İdeali ne kadar olmalı?

Penis boyu kadınlar için önemli mi? İdeali ne kadar olmalı?

İçişleri Bakanlığı yayınladı! İşte koronavirüs kısıtlamalarıyla ilgili merak edilen soruların yanıtları

İçişleri Bakanlığı yayınladı! İşte koronavirüs kısıtlamalarıyla ilgili merak edilen soruların yanıtları

Devlerin arasında bir sürpriz... İşte dünyanın en çok ziyaret edilen internet siteleri

Devlerin arasında bir sürpriz... İşte dünyanın en çok ziyaret edilen internet siteleri

Rus lider Putin emir verdi: Gelecek hafta başlıyor!

Rus lider Putin emir verdi: Gelecek hafta başlıyor!

Bir il için korkutan açıklama: Rakamlarımız hiç bu kadar yüksek olmamıştı

Bir il için korkutan açıklama: Rakamlarımız hiç bu kadar yüksek olmamıştı

Sosyal medyada 'Güneş sistemini tartıştıkları' video viral oldu! O gençler konuştu

Sosyal medyada 'Güneş sistemini tartıştıkları' video viral oldu! O gençler konuştu

Diğer Haberler

Özel kreşler son durum... MEB özel kreşleri, anaokulu ve ana sınıflarını kapattı mı? Özel kreşler ne zaman açılacak?

Özel kreşler kapatıldı mı?

AUZEF sınav sonuçları öğrenme ekranı... 2020-2021 AUZEF vize sınavları ne zaman açıklanacak?

AUZEF vize sınav sonuçları bekleniyor!

KYK yurt başvuruları başladı mı? 2020 - 2021 KYK yurt başvuruları ne zaman? KYK yurt başvurusu nasıl yapılır?

KYK yurt başvuruları başladı mı?

Zabıta alımları 2020... KPSS Ön Lisans puanına göre zabıta alımları ne zaman? Zabıta olma şartları!

KPSS Ön Lisans puanı ile zabıta olunur mu?

2020 KPSS Ön Lisans puanı 60 - 70'le memur alan yerler... Zabıt katibi, mübaşir, KYK, icra, infaz koruma memuru ve zabıta alım puanları!

KPSS Ön Lisans puanı 60 - 70'le memur alan yerler

2021 LGS örnek soruları... LGS ertelendi mi? LGS ve YKS konuları değişti mi? İşte 2021 LGS konuları!

2021 LGS örnek soru kitapçığı!

Geri Dön
Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.