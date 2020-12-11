Ehliyet sınavları son durum... Ehliyet sınavları ertelendi mi, iptal mi? Ehliyet sınavları ne zaman yapılacak?

Ehliyet sınavları ne zaman yapılacak sorusuna cevap arayan vatandaşlar, yeni koronavirüs yasaklarından dolayı nasıl bir yol izleyeceğini şaşırmış durumda. Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) yaptığı açıklamada birçok sınavın ertelenmesine ve okullarda yüz yüze eğitimin kaldırılmasına karar verilmişti. MEB'in düzenlediği ehliyet sınavlarına ilişkin araştırmalar devam ederken, sürücü adayları ehliyet sınavları ertelendi mi, ehliyet sınavları iptal mi sorularının cevabını merak ediyor. İşte ehliyet sınavları son durum...

EHLİYET SINAVLARI ERTELENDİ Mİ?

Koronavirüs salgınının ülkemizde hızla artış göstermesiyle birlikte alınan yeni tedbirler kapsamında, yeni yasaklar yürürlüğe girmiş ve bu hafta sonu tamamıyla zorunlu haller dışında dışarı çıkmak yasaklanmıştı.

Milli Eğitim Bakanlığı pandemiden dolayı okullar ve sınavlar için aldığı kararı ehliyet sınavları için uygulamayacak. Ehliyet sınavları 7 gün ve 81 ilde yapılmaya devam edecek.

Ehliyet sınavları başvuruları her ayın 1'inden başlayarak 10'una kadar alınmaya devam ediyor. Sürücü adayları ehliyet sınavlarına, yeni koronavirüs tedbirleri ile girebilecek.