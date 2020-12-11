HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Eğitim
  4. Ehliyet sınavları son durum... Ehliyet sınavları ertelendi mi, iptal mi? Ehliyet sınavları ne zaman yapılacak?

Ehliyet sınavları son durum... Ehliyet sınavları ertelendi mi, iptal mi? Ehliyet sınavları ne zaman yapılacak?

11.12.2020 09:15 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et
Ehliyet sınavları son durum... Ehliyet sınavları ertelendi mi, iptal mi? Ehliyet sınavları ne zaman yapılacak?

Ehliyet sınavları ertelendi mi sorusu gündem oldu. Hafta sonu ehliyet sınavına girecek olan binlerce sürücü adayı, yeni yasaklardan dolayı hafta sonu sınavlarının ne olacağını araştırmaya başladı. Geçtiğimiz aylarda koronavirüs salgınının ilk günlerinde ehliyet kursları tamamiyle kapanmıştı. Binlerce sürücü adayı bu dönem ehliyet için başvuru yaptılar. Hafta sonu yasakların tekrar gelmesiyle; ehliyet sınavları iptal mi, ehliyet sınavı yapılacak mı oldu sorularına cevap aranıyor.

Ehliyet sınavları ne zaman yapılacak sorusuna cevap arayan vatandaşlar, yeni koronavirüs yasaklarından dolayı nasıl bir yol izleyeceğini şaşırmış durumda. Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) yaptığı açıklamada birçok sınavın ertelenmesine ve okullarda yüz yüze eğitimin kaldırılmasına karar verilmişti. MEB'in düzenlediği ehliyet sınavlarına ilişkin araştırmalar devam ederken, sürücü adayları ehliyet sınavları ertelendi mi, ehliyet sınavları iptal mi sorularının cevabını merak ediyor. İşte ehliyet sınavları son durum...

EHLİYET SINAVLARI ERTELENDİ Mİ?

Koronavirüs salgınının ülkemizde hızla artış göstermesiyle birlikte alınan yeni tedbirler kapsamında, yeni yasaklar yürürlüğe girmiş ve bu hafta sonu tamamıyla zorunlu haller dışında dışarı çıkmak yasaklanmıştı.

Milli Eğitim Bakanlığı pandemiden dolayı okullar ve sınavlar için aldığı kararı ehliyet sınavları için uygulamayacak. Ehliyet sınavları 7 gün ve 81 ilde yapılmaya devam edecek.

Ehliyet sınavları başvuruları her ayın 1'inden başlayarak 10'una kadar alınmaya devam ediyor. Sürücü adayları ehliyet sınavlarına, yeni koronavirüs tedbirleri ile girebilecek.

HAFTA SONU EHLİYET SINAVLARI YAPILACAK MI?

Milli Eğitim Bakanlığı, özel ulaştırma hizmetleri mesleki eğitim ve geliştirme kursu (SRC) ile özel motorlu taşıt sürücüleri kursu, iş makineleri sürücü eğitim kurslarında verilen eğitim sürecini tamamlayan sürücü adayları için duyuru paylaştı. Yapılan duyuruda sınav hakkı kazanan sürücü adaylarının hafta sonu yapılan, özel motorlu taşıt sürücüleri kursu direksiyon eğitim dersi uygulama sınavları yapılması için karar alındı. Cumartesi ve pazar günü yapılan sınavlarda 8 kursiyer
sınava katılabilecek. Ehliyet kursu sınavına 8 kişiden fazlası alınmayacak.

EHLİYET SINAVLARI SAATLERİ PAYLAŞILDI

Geçtiğimiz hafta yapılan duyuruda saat ve sınava katılan kişi sayısı sınırı belirtildi. Yapılacak yeni bir duyuruya kadar bu şekilde ilerleme kaydedileceği açıklandı.

İş makineleri sürücü eğitim kursu teorik ve uygulama sınavları ile özel ulaştırma hizmetleri mesleki eğitim ve geliştirme kursu (SRC) sınavları 12:00'da başlayacak ve sadece 8 kursiyer sınava alınacak. Hafta sonu yapılacak olan özel motorlu taşıt sürücüleri kursu direksiyon eğitim dersi uygulama sınavlarına yine 8 kişi sınırlaması yapıldı ve kursiyerler sınavlara, saat 11.00'de başlayacak.

Açıklamada, "Özel Öğretim Kurumları Kanunu kapsamında aralarında motorlu taşıt sürücüleri kursları, iş makineleri sürücü eğitim kursları gibi yaygın eğitim faaliyeti yapan özel öğretim kurumlarında dönem sonu sınavları sokağa çıkma kısıtlaması kurallarına uygun şekilde gerçekleştirilecek." ifadelerine yer verildi.

EHLİYET EĞİTİMLERİ ONLINE MI OLACAK?

Hafta sonu yasaklarının ardından ehliyet sınavı online mı olacak araştırılırken, Milli Eğitim Bakanlığınca yapılan pilot lisansı, ehliyet ve gemi adamı olmak isteyen vatandaşların bu kurslardan yeterli altyapıya sahip olanların, teorik dersleri online eğitim ile eğitim alacakları açıklaması yapıldı. Bu kurumların uygulamalı eğitimleri ise yüz yüze eğitimin başlayacağı 4 Ocak'tan sonra tamamlanacak.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Telefonlar susmuyor! Çıkan haberlerin ardından herkes bu köyden arsa almak istiyorTelefonlar susmuyor! Çıkan haberlerin ardından herkes bu köyden arsa almak istiyor
MEB bursluluk sınavı ne zaman yapılacak?MEB bursluluk sınavı ne zaman yapılacak?
Yılbaşında sokağa çıkma yasağı var mı? Bakan açıkladı!Yılbaşında sokağa çıkma yasağı var mı? Bakan açıkladı!
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Herkesin ayıpladığı o program Survivor’u solladı

Herkesin ayıpladığı o program Survivor’u solladı

Prof. Dr. Mustafa Ender Taner evinde ölü bulundu

Prof. Dr. Mustafa Ender Taner evinde ölü bulundu

ABD Gıda ve İlaç İdaresi, Pfizer aşısının kullanımını onayladı

ABD Gıda ve İlaç İdaresi, Pfizer aşısının kullanımını onayladı

Gözler kritik toplantıda! İşte asgari ücrette son durum

Gözler kritik toplantıda! İşte asgari ücrette son durum

Bakan Koca: 4 ilde günlük vaka sayısı azaldı

Bakan Koca: 4 ilde günlük vaka sayısı azaldı

Azerbaycan'a sadece kimlikle gidilebilecek

Azerbaycan'a sadece kimlikle gidilebilecek

İlginizi Çekebilir

Daha önce böyle bir şey görmediniz!

Daha önce böyle bir şey görmediniz!

Bakan Koca'dan flaş açıklamalar

Bakan Koca'dan flaş açıklamalar

Uzmanı açıkladı: Ton balığı sağlıklı mı?

Uzmanı açıkladı: Ton balığı sağlıklı mı?

Hatay halkı tedirgin: Psikolojimiz bozuldu

Hatay halkı tedirgin: Psikolojimiz bozuldu

Eski Emniyet Müdürü Celal Yılmaz ile ilgili flaş karar

Eski Emniyet Müdürü Celal Yılmaz ile ilgili flaş karar

Türkiye ılık ve yağışlı havanın etkisine girecek

Türkiye ılık ve yağışlı havanın etkisine girecek

Diğer Haberler

Özel Güvenlik sınav tarihi 2020 son durum... Açıklama geldi! EGM, ÖGG sınavlarını ne zaman yapacak?

Sınav açıklaması geldi!

MEB bursluluk sınavı ne zaman 2021? 2021 İOKBS ne zaman yapılacak? 2021 bursluluk sınavı başvuru tarihi

MEB bursluluk sınavı ne zaman yapılacak?

AÖF ders geçme notu 2021... AÖF puan hesaplama 2021 nasıl yapılır? Harf notu nedir? AÖF'de çan eğrisi var mı?

AÖF puan hesaplama 2021 nasıl yapılır?

ATA AÖF not hesaplama 2021... 2021ATA AÖF ders geçme notu nedir? ATA AÖF not hesaplama nasıl yapılır?

ATA AÖF not hesaplama nasıl yapılır?

KYK ödemeleri ne zaman başlıyor? KYK burs kredi ilk ödeme ne zaman? 2021 KYK burs ve kredi ne kadar? KYK burs ve kredi ödemeleri ne zaman yapılacak?

KYK ödemeleri ne zaman?

AÖL 2021 kayıt yenileme ne zaman? Açık lise 2. dönem kayıt yenileme ne zaman yapılacak? AÖL 2. dönem kayıt tarihleri

AÖL 2. dönem kayıt yenileme ne zaman?

Geri Dön
Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.