MEB Özel Öğretim Kurumları Genel Müdürlüğü, Trafik ve Sürücü Eğitimleri Daire Başkanlığı tarafından yaklaşık 5 aydır Türkiye genelinde kullanılan sistemle 81 ilde yapılan sınavların denetimi yapılıyor.

Bakanlık tarafından özel motorlu taşıt sürücü kursları, ulaştırma hizmetleri mesleki eğitim ve geliştirme kursları (SRC) ile iş makineleri sürücü eğitim kurslarındaki sınavların denetiminin elektronik ortamda yapılmasına olanak sağlayan "e-Trafik" modülü oluşturuldu.

Bakanlık kaynaklarından edinilen bilgilere göre, sınavlara yönelik aksaklıkların tek tuşla saptanabilmesini sağlayan modül sayesinde son 5 aylık dönemde Türkiye genelindeki sınavlarda eş zamanlı denetim ve büyük oranda uygulama birliği sağlandı. Modül ile takip edildiğinin bilinmesiyle sınavların daha disiplinli bir şekilde uygulanmasına olanak tanındı.

Bilgisayarların yanı sıra tablet ve cep telefonlarından da kullanılabilen modülde sınav yürütme komisyonu, sınav sürecini kontrol edecek ve denetleyecekler, direksiyon eğitim dersi sınav uygulama ve değerlendirme komisyonları ve sınav güzergahı ile ilgili denetim formları yer alıyor. Formlarda her sınav başlığı altında ortalama 50'nin üzerinde denetim maddesi bulunuyor.

Bakanlık temsilcileri, bu formlara sınavlarla ilgili tespit ettikleri olumlu ve olumsuz unsurları işlerken, Bakanlık da il ve ilçeler bazında saptanan aksaklıkların takibini yaparak, anında müdahalede bulunabiliyor. Ayrıca ortaya çıkan sonuçlara göre gerekli mevzuat düzenlemelerinin hazırlığı yapılıyor.