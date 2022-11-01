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Ehliyet sınavlarında "joker" operasyonunda 83 gözaltı

01.11.2022 11:38 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ehliyet sınavlarında "joker aday" olarak adlandırılan kişilere kopya çekmek için düzenek hazırladıkları, rüşvetle aldıkları soruları sattıkları, resmi belgede sahtecilik yaptıkları belirlenen 138 kişinin yakalanmasına yönelik İstanbul merkezli 25 ilde gerçekleştirilen operasyonlarda 83 kişi gözaltına alındı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, sabah saatlerinde eş zamanlı olarak 90 adrese operasyon düzenlemiş, SRC belge sorularını, memurlardan rüşvetle temin eden, sınav salonunda görevli personele rüşvet aracılığıyla cevap anahtarı üzerinde oynama yaparak, joker diye tabir edilen kişileri başkalarının yerine sınava soktukları tespit edilen kişiler, emniyet ekipleri tarafından 6 ay süren teknik ve fiziki takiplerin ardından tespit edilmişti. İstanbul merkezli 25 ilde gerçekleştirilen operasyonlarda ev ve iş yerleri didik didik aranmıştı. Aramalarda bulunan dijital materyal, bilgisayar ve belgelere incelenmek üzere el konulmuştu.

83 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

25 ilde belirlenen adreslere yönelik düzenlenen operasyonlarda 83 şahıs yakalanarak gözaltına alındı. Yakalanan kişilerin işlemlerine devam edildiğini diğer şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışmaların sürdüğü öğrenildi.

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Ehliyet

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