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Ehliyet sınavlarının kalitesi "Trafik Adam" ile artacak

GÜNCEL HABERLERİ  | 10.07.2019 11:07 | Son Güncelleme

Milli Eğitim Bakanlığınca ehliyet sınavı kurallarının eksiksiz uygulanması ve ülke genelinde aynı standartta yapılmasına yönelik "Trafik Adam" animasyonu hazırlandı - Sınav sürecinde görev alacakların izlemesi gereken adımların detaylı anlatıldığı animasyon, sürücü adayları için de yol gösterici nitelik taşıyor

AHMET SERTAN USUL - Milli Eğitim Bakanlığınca (MEB) ehliyet sınavlarının kalitesinin artırılması amacıyla, sınav kurallarının eksiksiz uygulanması ve ülke genelinde aynı standartta yapılmasına yönelik "Trafik Adam" animasyonu hazırlandı.

MEB Özel Öğretim Kurumları Genel Müdürlüğünce, 2023 Eğitim Vizyonu'ndaki "özel motorlu taşıt sürücü kurslarının eğitim ve sınav standartlarının yükseltilerek kalitelerinin artırılması" hedefi doğrultusunda hazırlanan animasyonda, sürücü adaylarının başarılı veya başarısız sayılmasına neden olacak eylemler yer alıyor.

Sınav uygulama esaslarının detaylı anlatıldığı animasyonda, sınav sürecinde görev alacakların (il sınav sorumlusu, sınav yürütme komisyonu, sınav sürecini kontrol edecek ve denetleyecekler, uygulama ve değerlendirme komisyonları, usta öğreticiler) yapması gerekenler "Trafik Adam" karakteri tarafından izleyiciye aktarılıyor.

- Direksiyon sınavı da animasyonla anlatıldı

Direksiyon sınavına katılan bir sürücü adayının değerlendirilmesinde dikkat edilmesi gerekenlerin de gösterildiği animasyon, hem sınav uygulayıcıları hem de kursiyerler için yol gösterici özellik taşıyor.

Animasyonun, sınav kurallarının eksiksiz uygulanmasına ve sınavların ülke genelinde aynı standartta yapılmasına katkı sağlaması amaçlanıyor.

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