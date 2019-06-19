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Ehliyet sürücünün bisikletliye çarptığı kazada araç motor yola savruldu: 5 yaralı 

YAŞAM HABERLERİ  | 19.06.2019 20:51 | Son Güncelleme

BURSA'nın İnegöl ilçesinde yol kenarında bisiklet süren kişiye çarpan ve ehliyetsiz sürücünün kullandığı otomobil, kontrolden çıkarak yaklaşık 300 metre savruldu.

Ehliyet sürücünün bisikletliye çarptığı kazada araç motor yola savruldu: 5 yaralı 

Yavuz YILMAZ/ İNEGÖL (Bursa), (DHA) - BURSA'nın İnegöl ilçesinde yol kenarında bisiklet süren kişiye çarpan ve ehliyetsiz sürücünün kullandığı otomobil, kontrolden çıkarak yaklaşık 300 metre savruldu. Kaldırıma çıkarak ağaca çarptıktan sonra motor bölümü yola savrulan otomobildeki 4 kişi ile bisikletli genç yaralandı.
Kaza akşam saatlerinde meydana geldi. İnegöl'den Alanyurt istikametine seyir halinde olan Salih Bayram (17) yönetimindeki 16 KMJ 72 plakalı otomobil, yol kenarında bisikletiyle giden Suriye uyruklu Abdülmunim Elhüseyin'e (24) çarptıktan sonra kontrolden çıktı. Savrulan otomobil, yaklaşık 300 metre sonra kaldırıma çıkarak ağaca ve istinat duvarına çarpıp, devrildi. Dmenr yığını haline dönüşen otomobilin motor bölümü de yola savruldu. Kazada otomobilde sürücü Bayram ile yanında bulunan Furkan Yıldız (21), Tuğçe Bilgili (27) ve Halil İbrahim Çelik (23) ve bisiklet sürücüsü Elhüseyin yaralandı.
Otomobilde sıkışan 4 yaralı olay yerine sevk edilen İnegöl İtfaiye Arama Kurtarma ekiplerinin müdahalesiyle araçtan çıkarıldı. 5 yaralı olay yerine sevk edilen ambulanslarla İnegöl Devlet Hastanesi Acil Servisi'ne götürülerek tedavi altına alındı.Yaralılardan ehliyetsiz olduğu öğrenilen otomobil sürücüsü Salih Bayram'ın sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.
Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.

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Ehliyet sürücünün bisikletliye çarptığı kazada araç motor yola savruldu: 5 yaralı Ehliyet sürücünün bisikletliye çarptığı kazada araç motor yola savruldu: 5 yaralı Ehliyet sürücünün bisikletliye çarptığı kazada araç motor yola savruldu: 5 yaralı Ehliyet sürücünün bisikletliye çarptığı kazada araç motor yola savruldu: 5 yaralı

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