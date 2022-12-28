Ehliyet ve kimlik birleştirme ücretli mi, son başvuru tarihi ne? Ehliyet kimlik birleştirme RANDEVU EKRANI

Ehliyet ve kimlik birleştirme işlemi nedeniyle nüfus müdürlüklerinde yoğunluk yaşanıyor. Tek kart ile tüm resmi işlemlerini yapabilmelerini amaçlayan birleştirme işlemi vatandaşların işini oldukça kolaylaştırıyor. Peki ehliyet ve kimlik nasıl birleştirilir, ücretli mi? Randevu nereden alınır? İşte ehliyet ve kimlik birleştirme işlemi ile ilgili bilgiler...

BİRLEŞTİRME İŞLEMİ NASIL YAPILIR?

Yıl sonunun gelmesiyle nüfus müdürlüklerinde yaşanan yoğunluğun sebeplerinden biri de ehliyet ve kimlik birleştirme işlemi. Ehliyet ve kimlik birleştirme işlemini vatandaşlar bulundukları il ve ilçenin nüfus müdürlüklerinden yaptırabiliyor. Bu uygulama ile vatandaşlar cüzdanlarında tek kart artık taşıyabilecekler. Bu işlemi gerçekleştirebilmeniz için Türkiye Cumhuriyeti kimlik kartı (TCKK) ve sürücü belgenizin (yeni nesil sürücü belgesi) 01.01.2016 tarihinden sonra alınmış olması gerekmekte.

Her işlem yaptıran vatandaş ayrı bir kart gönderileceğini düşünse de başvurunuz sonrasında size ayrı bir kart gönderilmiyor. Yalnızca var olan kimlik ve ehliyet bilgileriniz birbirine aktarılıyor. İhtiyaç anında ehliyet kimlik arama telaşına düşmeden tek hangi belgeniz yanınızdaysa onunla işleminizi yaptırabiliyor olacaksınız.

Ehliyet ve kimlik birleştirme işlem ücreti ilk başta 15 TL olarak açıklanmıştı. Daha sonra değiştirilen bu karar ile şu an da bu işlem nüfus müdürlüklerinde ücretsiz olarak yapılmaktadır.

Ehliyet ve kimliğinizin yeni tip olması mecburidir. Eski tip kartlara sahipseniz önce yenileme işlemi yaptırmanız gerekiyor. Daha sonra bu işleme başvurabilirsiniz. Kimlik ve ehliyetinizi çipli hale getirmek için de ilk etapta 2023 yılına kadar süre tanınsa da daha sonra bu kısıtlama kaldırıldı.

RANDEVU EKRANI

Ehliyet, kimlik, pasaport,yeni doğum, adres kayıt, vatandaşlık işlemleri gibi konular ilçe nüfus müdürlüklerinde yapılmakta. Bu işlemleri yaptırabilmek için öncelikle internet üzerinden veya Alo 199'u arayarak randevu oluşturmanız gerekiyor.

İnternet üzerinden online randevu ekranı için [TIKLAYINIZ](https://randevu.nvi.gov.tr/)



