Nüfus cüzdanı ve ehliyet değişimi aynı gün yapılır mı? Ehliyet ve kimlik yenileme randevusu aynı anda alınabilir mi?

Yeni düzenlemelerle 2016 yılında yeni ehliyet kartlarına ve 2019 yılında da yeni çipli kimlik kartına geçiş yapıldı. 2020 yılı itibarıyla kimlik ve ehliyeti birleştirme işlemi de yürürlüğü konuldu. İlçe Nüfus Müdürlüğüne başvuruda bulunarak ehliyetlerini, kimlik kartına tanımlayacak olan vatandaşlar, tek bir kart taşıma avantajına sahip olabiliyor. Tek randevu ile kimlik ve ehliyet başvurusu yapan vatandaşlar ortalama 1 hafta içinde ehliyetlerinin tanımlı olduğu yeni kimlik kartlarını alabilirler. Bunun için tek bir randevu almaları ve gerekli evraklarla birlikte randevu saatinde Nüfus Müdürlüğüne başvuru yapmaları yeterlidir.

Nüfus cüzdanı ve ehliyet değişimi için neler gerekli?

Yeni kimlik kartı ve ehliyet alacak, ehliyetini yeni kimlik kartına ekletecek vatandaşlardan başvuru sırasında bazı belgeler istenir. Bu belgelere bir göz gezdirelim.

Başvuruyu yapan vatandaşın kimlik belgesi, pasaportu ya da sürücü belgesi,

Sürücüye ait sağlık raporu,

1 adet belirlenen ölçülerde Biyometrik fotoğraf

Başvuru yapan kişinin kan grubunu gösteren belge ya da onaylı yazılı beyan,

Kişiye ait adli sicil belgesi,

Yeni kimlik kartının bedelinin ödendiğine dair makbuz ya da dekont

Hazırladığınız belgelerle randevunuzu aldığınız gün, Nüfus Müdürlüğüne giderek başvuru işleminizi tamamlayabilirsiniz. Yeni çipli kimlik kartınız ortalama 1 hafta içinde belirttiğiniz adrese teslim edilir.

Yeni çipli kimlik kartlarının kullanım süresi 10 yıl olarak belirlenmiştir. Sürenizin ne zaman dolacağı kimliğin üzerinde belirtilir. Geçerlilik süresinin dolması ile beraber, kart sahibinin tekrar başvuru yaparak kartını yenileme işlemi yapması gerekir.

Ehliyet ve kimlik yenileme randevusu aynı anda alınabilir mi?

Tek randevu ile kimlik ve ehliyet birleştirme yapılabilir. Ehliyet ve kimlik kartını tek bir kart üzerinde birleştirmek için başvuruda bulunacak vatandaşların randevu alması şarttır. Yenileme randevusu almak için Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü'nün sitesinde yer alan randevu.nvi.gov.tr internet adresinden başvuru yapılabilir. Ehliyet ve kimlik kartını birleştirmek isteyen kişiler, ALO 199 çağrı merkezinden de randevu alabilir.

Kimlik ve ehliyet değiştirmek için randevu nasıl alınır?

Ehliyetini ve kimliğini yenilemek isteyen vatandaşların ilk yapması gereken randevu almaktır. Randevu almadan Nüfus Müdürlüğüne giden kişilerin yenileme işlemleri yapılmaz. Zorunlu olan randevu için ALO 199 numaralı çağrı merkezinden randevu alınabilir. İnternet üzerinden de randevu almak mümkündür. ‘randevu.nvi.gov.tr’ web sitesi üzerinden başvurunuzu kısa bir sürede yapabilirsiniz. Randevu günü ve saatinde Nüfus Müdürlüğünde hazır bulunmazsanız, sistem yeniden randevu almanıza 1 ay süre ile izin vermez. Böyle bir durumla karşı karşıya kalmak istemiyorsanız, randevunuza gidemeyeceğiniz belli olur olmaz randevunuzu iptal etmeniz gerekir. Randevu süresi dolmadan en az yarım saat öncesine kadar iptal işlemi yapılabilir.

Nüfus cüzdanı ve ehliyet yenileme ücreti ne kadar?

Yeni kimlik katına ehliyet ekletmek için randevunuzu aldıktan sonra hazırladığınız evraklarla birlikte Nüfus Müdürlüğüne bizzat başvurmanız gerekiyor. Değişim ücretini randevunuzdan önce vergi dairesi müdürlüklerine yatırabileceğiniz gibi ‘ivd.gib.gov.tr’ web sitesi üzerinden sanal pos uygulaması aya da anlaşmalı bankalar üzerinden ödeyebilirsiniz. 2022 yılında ehliyet yenilemek isteyen vatandaşların ödeyeceği ücret 13 TL değerli kağıt bedeli olup, 2 TL vakıf payı da eklenmek üzere toplam 15 TL’dir.



