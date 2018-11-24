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"Ehliyet ve liyakat sahibi adaylarla yolumuza devam edeceğiz"

GÜNCEL HABERLERİ  | 24.11.2018 19:32 | Son Güncelleme

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Çiğdem Karaaslan: "Titiz bir çalışma ve geniş kapsamlı istişareler sonucunda adaylarımızı belirledik. Ehliyet ve liyakat sahibi, milletimizin beklentilerine cevap verebilecek adaylarımız ile milletimize hizmet yolunda emin adımlarla yürümeye devam edeceğiz"

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Çiğdem Karaaslan, "Titiz bir çalışma ve geniş kapsamlı istişareler sonucunda adaylarımızı belirledik. Ehliyet ve liyakat sahibi, milletimizin beklentilerine cevap verebilecek adaylarımız ile milletimize hizmet yolunda emin adımlarla yürümeye devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

Karaaslan, yaptığı yazılı açıklamada, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından Mart 2019'daki yerel seçimlerdeki adayların bazılarının İstanbul'da gerçekleştirilen "2019 Mahalli İdareler Seçimi Aday Tanıtım Toplantısı"nda açıklandığını hatırlattı.

Milletin daha iyi hizmetlerle buluşturulmasını ve her alanda yaşam şartlarının iyileştirilmesini AK Parti kadroları olarak çok önemsediklerini vurgulayan Karaaslan, belediyecilik anlayışlarının bu temele yaslandığını belirtti.

"Yerel kalkınma başlıyor" diyerek girdikleri ilk yerel seçimler sonunda hizmet belediyeciliğini hayata geçirdiklerini, 2009 ve 2014 yerel seçimlerinden de milletin güçlü desteğiyle başarıyla çıktıklarını anlatan Karaaslan, şehirlerin çehresini iyileştirmenin gayreti içinde olduklarını vurguladı.

Bugün artık şehirlerin temel sorunlarını çözmüş, dünya ile yarışan, şehrin gelecek vizyonunu konuşan bir aşamaya geldiklerine işaret eden Karaaslan, şöyle devam etti:

"2019 seçimlerine de bu motivasyonla hazırlanıyoruz. Bugün Cumhurbaşkanımız tarafından açıklanan belediye başkan adaylarımız, Cumhurbaşkanımızın daha önce işaret ettiği 'gönül belediyeciliği' ile milletimizin gönlüne dokunacak, gönüller arasında köprüler kuracak, sağlam ilişkiler inşa edecek, her bir adayımız, şehrinde adeta gönüllerin fatihi olacak. Bu vesileyle adaylarımızın hem şehirlerimiz hem partimiz hem de Türkiye'miz için hayırlı olmasını diliyorum. Titiz bir çalışma ve geniş kapsamlı istişareler sonucunda adaylarımızı belirledik. Ehliyet ve liyakat sahibi, milletimizin beklentilerine cevap verebilecek adaylarımız ile milletimize hizmet yolunda emin adımlarla yürümeye devam edeceğiz."

Karaaslan, AK Parti'li belediye başkanları tarafından yönetilen şehirlerin, bugün temel sorunlarını çözüp sosyal ve kültürel alanlara yatırımlarını artırdığını, milletin değişen beklentilerini karşılamak üzere çalıştığını aktardı.

- "Demir'in adaylığı şehrimize vizyon katacak"

AK Parti'nin Samsun Büyükşehir Belediye Başkan adayının, 60. hükümetin Bayındırlık ve İskan Bakanı, 22, 23 ve 24'üncü dönem Samsun Milletvekili Mustafa Demir olduğuna dikkati çeken Karaaslan, şunları kaydetti:

"Tecrübeli bir isim olan Demir'in adaylığının Samsun için hayırlı olmasını diliyorum. Demir'in, sahip olduğu birikim, ortaya koyacağı hedefler ve ortak aklı önceleyen anlayışıyla şehrimize vizyon katacağına inanıyorum. Gerek Bafra Belediye Başkanlığı, gerekse Samsun Büyükşehir Belediye Başkanlığı döneminde Samsun'umuzun sahip olduğu potansiyelin geliştirilmesi için birlikte çalıştığımız, yol arkadaşlığı yaptığımız, ortaya koyduğu gayret ve büyük emekle şehrimizin değerine değer katan Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Zihni Şahin ile yürüyüşümüze devam edecek, bayrak değişiminin yaşanacağı 31 Mart'taki seçimlere kadar şehrimizin beklentilerini karşılayacak çalışmalarımızı birlik ruhuyla hep beraber sürdüreceğiz. 31 Mart'ta gerçekleştireceğimiz yerel seçimler inşallah Samsun'umuzun gücüne güç katacağımız, güçlü geleceğimizi hep birlikte inşa edeceğimiz milat olacak."

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ak parti AK Parti Genel Başkan Yardımcısı belediye başkan adayı Çiğdem Karaaslan

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