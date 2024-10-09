Ehliyet yenileme nasıl yapılır? Ehliyet yenilemek için gerekli belgeler nelerdir? Ehliyet yenileme ücreti ne kadar?

Ehliyet yenileme sürecine başlarken bilinmesi gereken bazı konular bulunur. Ehliyet yenilemek için gerekli belgeler ve ehliyet ücreti bu konuların başında gelir. Ehliyet yenileme işlemi yapılmadan önce tüm gerekli bilgilerin bilinmesi ve gerekli belgelerin toplanması ehliyet yenileme işlemini daha kolay bir hâle getirir.

Ehliyet yenileme nedir?

Kara yolunda motorlu taşıt kullanan hemen herkes, sürücü belgesine sahip olmak zorundadır. Ehliyetin, yasal bir sorumluluk olmasının yanı sıra herhangi bir kaza durumunda kan grubu ve kimlik tespiti gibi işlemlerde kullanılması için de taşınılması gerekir.

Ehliyet yenileme, mevcut sürücü belgesinin çeşitli sebeplerden dolayı yenilenme işlemidir. Bu sebepler; adres ya da kimlik bilgileri değişikliği, ehliyetin geçerlilik süresinin dolması, ehliyetin yıpranması, ehliyetin çalınması ve benzeri durumlardır. Ayrıca eski tip ehliyet yenileme işlemi için de ehliyet değişikliği yapılabilir. 2016 yılından beri yeni çipli ehliyetler sürücülere verilmeye başlandı. 2024 Aralık ayına kadar ise ehliyeti olan herkesin bu yeni çipli ehliyete geçmesi gerekmektedir.

Ehliyet yenileme nasıl yapılır?

Ehliyet yenileme işlemi gerekli belgeler ile birlikte nüfus müdürlüklerine başvurularak yapılır. Belirli bir harç miktarı gerektiren bu durum için pek çok kişi ehliyet yenilemek için ne yapmam gerekiyor? diye merak eder.

Ehliyet yenilemek için ilk olarak yapılması gereken, gerekli belgeleri toplamaktır. Gerekli belgeler hazırlandıktan sonra ehliyet yenileme için başvuru yapılır. Başvuru sürecinde ise, nüfus ve vatandaşlık işleri genel müdürlüğü internet sitesinden ya da ALO 199'u arayarak randevu alabilirsiniz. Daha sonra ise anlaşmalı bankalara ehliyet yenileme ücreti yatırılmalıdır. Yetkili kuruluşlardan alınan sağlık raporundan sonra sürücü belgesi yenileme için gerekli olan belgeler ile nüfus müdürlüğüne gidip gerekli işlemler sonucunda ehliyet yenileme işlemi gerçekleşir.

Ehliyet yenilemek için neler gerekli?

Ehliyet yenileme sürecinde gerekli olan belgelerin eksiksiz bir şekilde tamamlanması gerekiyor. Ehliyet yenilemek için gerekli belgeler şu şekilde sıralanabilir:

Eski ehliyet,

Kimlik belgesi, pasaport ya da avukat kimliği,

Sürücü sağlık raporu,

Ehliyet ücretinin ödendiği dekont,

2 tane biyometrik fotoğraf,

Kan grubunu belirten Kızılay'dan ya da hastaneden alınan yazılı beyan.

Ehliyet için randevu nereden alınır?

Ehliyet yenileme işlemi için Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü'nün resmî sitesi üzerinden randevu alınması gerekir. Ayrıca ehliyet yenileme randevusu ALO 199 çağır merkezi aranarak da alınabilir.

Yenileme için uygun ehliyet randevu tarihi alındıktan sonra gerekli belgeler ile nüfus müdürlüğüne gidilir. Ehliyet değiştirme ve yenileme işlemlerinden sorumlu ve yetkili olan kurum nüfus müdürlükleridir. Başvurular istenilen herhangi bir nüfus müdürlüğünde yapılabilir. Başvuru yapıldıktan sonra İçişleri Bakanlığı Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğünce sürücü belgeleri basılır. PTT'ye teslim edilen sürücü belgesi, yurt içinde başvuru yapan bireylerin adreslerine ulaştırılır.

Ehliyet yenileme ücreti nereye yatırılır?

Ehliyet yenileme ücreti Hazine ve Maliye Bakanlığı ve Trafik Vakfınca yapılmış olan ve ödeme yapılabilen bankalara yatırılır. Bunun yanı sıra ehliyet yenileme ücreti internet üzerinden de yapılabilir. Ehliyet yenileme ücreti yapılırken dikkat edilmesi gereken konu makbuzu almaktır. Bu makbuz ehliyet yenileme başvuru işlemleri sırasında gerekli olan belgelerden biridir.

Ehliyet yenileme yapılırken merak edilen konulardan biri de ehliyet yenileme ücreti ne kadar? konusudur. Ehliyet yenileme ücretleri, değişkenlik gösterir. Eski tip sürücü belgeleri ve yeni tip sürücü belgelerine göre ehliyet yenileme ücreti bulunur. Bu ücretler hemen her yıl güncellenerek değişiklik gösterir.