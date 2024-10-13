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Ehliyet yenileme randevusu nasıl alınır?

Ferhan Petek Ferhan Petek
12.10.2024 12:57
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Karayolları Trafik Kanunu maddeleri doğrultusunda 2016 yılından daha önce sürücü belgesi almış olan kişiler, eski tip sürücü belgesine sahiptir. Ancak bu tarihten sonra yeni ehliyetlere geçilmesi zorunlu kılınmıştır. Açıklanan son tarihe kadar ehliyet sahipleri mevcut ehliyetlerini yenilemekle yükümlüdür. Peki, ehliyet yenileme randevusu nasıl alınır?

Ehliyet yenileme randevusu nasıl alınır?

Eski tip kabul edilen sürücü belgeleri, son yayınlanan açıklama doğrultusunda 31 Aralık 2024 tarihine kadar yenilenmiş olmalıdır. Eğer sürücüler, belirtilen süreye kadar ehliyetlerini yenileme işlemi yapmazlarsa çeşitli cezai yaptırımlar geçerli olacaktır. Bu nedenle vakit kaybetmeden ehliyet yenileme işlemlerinin yapılması gerekir.

Ehliyet yenileme randevusu nasıl alınır?

Mevcut ehliyetlerini yenilemesi gereken kişilerin tüm gerekli görülen işlemleri yapması gerekir. Bu işlemlerin başında ise ehliyet yenileme randevusu işlemi gelir. Ehliyet yenileme randevu alma işlemi çeşitli yollardan yapılabilmektedir.

Ehliyet yenileme işlemi randevusu hem e-Devlet sistemi üzerinden yapılabilir, hem de Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü’ne ait resmî internet sitesi ya da mobil uygulaması aracılığı ile gerçekleştirilebilir.

Sadece internet üzerinden değil, telefon aracılığı ile çağrı merkezinden de ehliyet yenileme randevusu alınabilmektedir. Bunun için Nüfus ve Vatandaşlık İşleri’nin bir hizmeti olan çağrı merkezini aramak yeterli olacaktır. Çağrı merkezi numarası 199’dur. ALO 199 çağrı merkezi hattı aranarak randevu alınır.

Ehliyet yenileme randevu iptali nasıl yapılır?

Ehliyet yenileme randevu e-Devlet aracılığı ile yapılacaksa öncelikli olarak birçok resmî işlemin yapılabildiği ve tüm resmî kurum ve kuruluşa ait uygulamaları tek bir portalda toplamış olan e-Devlet sistemine giriş gerçekleştirilmelidir. Kişiler e-Devlet sistemine giriş yaparak ehliyet yenileme işlemi için randevu alabilir.

Randevu alma işlemi e-Devlet üzerinden yapılacaksa e-Devlet'e internet sitesi üzerinden ya da mobil cihazlara indirilebilen uygulama üzerinden ulaşılabilir. Ardından şu adımlar takip edilir:

  • E-Devlet sistemine kişisel şifre ve kimlik numarası girilerek ulaşım sağlanır.
  • Açılan ana sayfada yer alan arama kısmına ehliyet ya da sürücü belgesi yenileme yazılır.
  • Gelen liste arasından Nüfus ve Vatandaşlık İşleri uygulaması seçilir ve ilerlenir.
  • Bir sonraki adımda uygulamaya ulaşılır ve bu sayfa üzerinden randevu alma işlemi gerçekleştirilir.
Ehliyet yenileme nasıl yapılır? Belgeleri nelerdir, ücreti ne kadar? Ehliyet yenileme nasıl yapılır? Belgeleri nelerdir, ücreti ne kadar?
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Anahtar Kelimeler:
Ehliyet
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