Ehliyet yenileme son gün ne zaman? Ehliyet yenileme için gerekli belgeler nelerdir?

Çipli kimlik kartlarına geçiş kapsamında eski ehliyetler iptal olacak. Peki ehliyet yenileme işlemi nasıl yapılıyor. İşte merak edilenler. EHLİYET YENİLEME İÇİN GEREKLİ BELGELER NELER? Aşağıda belirtilmiş olan ve ehliyet yenileme için gerekli olan belgeler, ayrıca eski tip sürücü belgesini yenisi ile değiştirmek isteyenler, kimlik bilgilerinde değişim nedeniyle değiştirmek isteyenler, yıpranma nedeniyle değiştirmek isteyenler ve kayıp çalıntı nedeniyle değiştirmek isteyenler için de geçerlidir. Kimlik Belgesi (Nüfus Cüzdanı - Yeni Kimlik Kartı ya da Pasaport) Eski sürücü belgeniz (eski ehliyetiniz) Yeni çıkarılmış Sürücü Sağlık Raporu Sürücü belgesi değerli kâğıt ve harç bedeli, vakıf payı makbuzu 2 adet biyometrik fotoğraf Kan grubunu belirtir belge veya yazılı beyan Adli Sicil Belgesi (Adliyeden alınacak olup Elektronik ortamda sistemden kontrol edilmektedir.) Ayrıca Nüfus Müdürlüğünde vereceğiniz parmak izi EHLİYET YENİLEME İÇİN SON TARİH NE ZAMAN? 2017 yılı sonrasında İçişleri Bakanlığı'nın yapmış olduğu düzenlemeyle yeni çipli kimlik kartları, ehliyet ve pasaport ile ilgili değişiklik kararı, 1 Ocak 2017 tarihinde yürürlüğe girdi ve gözler şimdi sürenin ne zaman biteceği tarihte. Yeni çipli ehliyete geçmek için tanınan son başvuru süresi ise 31 Aralık 2020'de doluyor.

EHLİYET YENİLEME ÜCRETİ 2019 YILI İÇİN NE KADAR? Eski tip ehliyet belgelerini çipli olarak yenileme ücreti Polis Vakfı Ücreti 2 TL + Değerli Kağıt Bedeli 13 TL = 15 TL’dir. Eski tip ehliyetlerini kaybeden ya da çaldıranların yeni ehliyet çıkarma ücreti: Polis Vakfı Ücreti 2 TL + Değerli Kağıt Bedeli 13 TL = 15 TL’dir 2019 yeni tip ehliyet belgesini herhangi bir sebepten dolayı yenileme ücreti Polis Vakfı Ücreti: 30 TL + Değerli Kağıt Bedeli: 166 TL = 196 TL Not: Yeni döneme ait çipli sürücü belgesini herhangi bir sebeple yenilemek isteyenlerin yani soyadı değişikliği, yıpranma, kayıp, çalıntı, vs. gibi işlemler için ödeyecekleri ücretlerdir. Toplamda 196 TL'dir. EHLİYET YENİLEME YA DA YENİ EHLİYET ALMAK İÇİN NEREYE BAŞVURULMALI? Sürücü belgesi almak için artık randevu almak zorunda değilsiniz fakat bu durumda çok erken bir saatte gitmeniz gerekiyor. Çünkü randevu alan vatandaşlara öncelik tanınmakta ve aradaki boş saatlerde randevusuz gelen vatandaşlara sıra verilmektedir. Randevusuz başvurmanız halinde işlem yapamadan geri dönme riskinizin olduğunu da sakın unutmayınız ve randevu almadan başvurunuzu yapmamanızı öneririz.