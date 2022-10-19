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Ehliyet yenileme süresi uzatıldı mı? Ehliyet yenileme için gerekli evraklar neler? Bakanlık açıkladı!

19.10.2022 20:50 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ehliyet kartı eski tip olan vatandaşlar ehliyet yenileme süresinin uzatılıp uzatılmadığını araştırıyorlar. Bununla beraber yenileme için gerekli evraklar da merak konusu oldu. Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü konuya ilişkin açıklamalarda bulundu. Peki, Ehliyet yenileme süresi uzatıldı mı? Ehliyet yenileme için gerekli evraklar neler? Bakanlık açıkladı...

Ehliyet yenileme süresi uzatıldı mı? Ehliyet yenileme için gerekli evraklar neler? Bakanlık açıkladı!

Eski tip sürücü belgelerinin (ehliyet) değiştirilme süresi hakkında açıklama İçişleri Bakanlığı tarafından yapıldı. Vatandaşlar bu gelişmeyle beraber konuya ilişkin araştırmalarda bulundu. İşte ehliyet yenileme süresinin uzatılmasına dair detaylar...

EHLİYET YENİLEME NE ZAMAN?

Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre, 1 Ocak 2016 tarihinden önce alınan eski tip sürücü belgelerinin (ehliyet) değiştirilme süresi uzatıldı.

Yapılan açıklamada "01.01.2016 tarihinden önce alınan eski tip sürücü belgelerinin değiştirme süresi, 31.12.2022 tarihinden itibaren 2 yıl süreyle uzatılmıştır" denildi.

ehliyet yenileme süresi

EHLİYET YENİLEME İÇİN GEREKLİ EVRAKLAR NELERDİR?

Kimlik kartı başvurusu; nüfus cüzdanı, uluslararası aile cüzdanı, pasaport, sürücü belgesi, memur cüzdanı, avukat kimlik kartı, askeri kimlik kartı, basın kartı veya muhtarlıkça düzenlenmiş talep belgesi gibi kimlik belgesi yerine geçen fotoğraflı belge ve bir adet biyometrik fotoğrafla yapılacak.

-Eski ehliyet belgesi

-Sürücü olur niteliği taşıyan sağlık raporu,

-1 adet biyometrik fotoğraf,

-Nüfus Müdürlüğünde vereceğiniz parmak izi,

-Kan grubunu belirleyen belge.

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