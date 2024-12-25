Ehliyet yenileme ücreti ne kadar? Ehliyet yenileme ücreti nereye yatırılır?

Sürücü belgesi ya da ehliyet, Karayolları Trafik Kanunları doğrultusunda yenilenme sürecine girmiştir. Yeni tip ehliyetleri almak eskisini yeni tiple değiştirmek için belirlenmiş olan resmi süre 31 Temmuz 2025 tarihidir. Bu tarihe kadar yeni tip ehliyete geçmemiş olan kişilere cezai yaptırım uygulanacağı resmî kurumlarca belirtilmiştir.

Ehliyet yenileme ücreti ne kadar?

Ehliyet yenileme işlemi için çeşitli şartları yerine getirmiş olmak gerekir. Gerekli olan belgeler tamamlandıktan ve işlemler yapıldıktan sonra randevu alınmalıdır. Randevu için başvuru yapmadan öncesinde ise şu evrakların tamamlanması gerekir:

Eski tip ehliyet

Harç ödendiğine dair makbuz (Belirlenen ehliyet yenileme ücreti 15 TL ile 1220 TL arası değişiklik gösterebilir.)

Sağlık raporu

Pasaport ya da kimlik kartı

Adli sicil temiz belgesi

1 adet biyometrik fotoğraf

Kan grubu kartı

Ehliyet yenileme ücreti hangi bankaya ödenir?

2024 yılı için açıklanan ehliyet yenileme ücretleri 13 TL kağıt bedeli olarak belirtilmiştir. Vakıf hizmeti olan 2 TL ile birlikte toplamda 15 TL ücret belirlenmiştir. Ancak kayıp durumu, sürenin aşılması gibi durumlar söz konusu ise ücret 1220 TL’ye kadar çıkabilmektedir.

Ehliyet yenileme ücretlerinin belli kurumlara yatırılması gerekir. Harç ücreti Gelir İdaresi Başkanlığı ya da Türk Polis Teşkilatını Güçlendirme Vakfı ile anlaşma yapmış olan bankaların şubelerine yatırılmalıdır.

Ehliyet yenileme ücreti nereden ödenir? Ehliyet yenileme ücreti nereye yatırılır?

Gerekli belgeler tamamlandıktan ve harç yatırıldıktan sonra randevu alınmalı ve yeni tip ehliyet için başvuru yapılmalıdır. Ehliyet yenileme randevusu randevu alınabilen nüfus müdürlüklerinden alınır. Yapılan resmi açıklamalar doğrultusunda anlaşmalı olan ve yeni tip ehliyet almak için harç ücretlerinin yatırılacağı bankalardan bazıları şunlardır: