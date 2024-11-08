Ehliyeti kaptıran alkollü sürücünün keyfi yerinde: Galatasaray her şeyden önemli

UEFA Avrupa Ligi dün zorlu ve heyecanlı karşılaşmalara sahne oldu. Sonucu en çok merak edilen maçlardan biri ise temsilcimiz Galatasaray ile Avrupa Ligi'nin favorilerinden biri olan Tottenham maçıydı.

GALATASARAY ZORLU RAKİBİNİ YENDİ

Mücadeleye baskılı başlayan Galatasaray, ilk yarıyı 3-1'lik galibiyetle kapattı. Maçın 60'ıncı dakikasına Will Lankshear ikinci sarıdan kırmızı kart gördü ve Tottenham 10 kişi kaldı. Maçı bırakmayan Tottenham sonucu 3-2'ye getirse de Aslan bu zorlu mücadeleden 3 puanı almasını bildi.

TARAFTAR OYNANAN FUTBOLDAN MEMNUN

Attığından fazlasını kaçıran Galatasaray'da taraftarların da keyfi yerindeydi. İngiliz ekibine karşı oynanan futbol tüm taraftarların beğenisini kazanırken Tekirdağ'da ilginç bir olay yaşandı.

EHLİYETİNE EL KONULDU VE PARA CEZASI KESİLDİ

Çorlu İlçe Emniyet Müdürlüğü Trafik Büro Amirliği ekipleri, Muhittin Mahallesi’nin Atatürk Bulvarı girişinde trafik denetiminde bulundu. Ekipler, durdurdukları aracın sürücüsü Osman Güner’in 0,80 promil alkollü olduğunu belirledi. Osman Güner’e alkollü araç kullanmaktan para cezası kesilirken, sürücü belgesine de 6 ay el konuldu.

"CEZA YEDİK AMA YİNE ÇOK MUTLUYUM"

Alkollü mekandan döndüğünü ifade eden sürücü Güner, "Galatasaray’ımız önemli bir galibiyet aldı. Avrupa’nın devlerine kök söktürüyor. Alkollü yakalandık, ehliyeti kaptırdık, ceza yedik ama yine çok mutluyum. Galatasaray’ım her şeyim" dedi.

(İHA)Bu içerik Melih Kadir Yılmaz tarafından yayına alınmıştır