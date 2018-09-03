Ehliyeti kopyalandı, hayatı alt üst oldu

Alparslan ÇINAR/ANTALYA, (DHA) - ANTALYA'da oturan Enis Ömer Huylu'nun (34) ehliyeti ve nüfus cüzdanı, iddiaya göre 4 yıl önce kopyalandı. Huylu, üzerine yıkılan borçlardan kurtulmak, icralık olan evi ve otomobilini kurtarmak ve kimliğini aklamak için mücadele ediyor.

Dört yıl önce İstanbul'dan Antalya'ya taşınan bilgisayar uzmanı 2 çocuk babası Enis Ömer Huylu, taşındıktan hemen sonra bir polis memurunun evine gelip kimliğini sormasıyla hayatının şokunu yaşadı. Cüzdanını ve çantasını inceleyen Huylu, kimliğini göremeyince polise kimlik yerine ehliyetini verdi. Ehliyeti inceleyen polis, Huylu'nun kimliğinin ve ehliyetinin E.Ö. adlı kişi tarafından kopyalandığını söyledi. Polis merkezine giderek ifade veren Huylu, polislerin kendisine gösterdiği ehliyet fotokopisinde fotoğrafı dışındaki tüm bilgilerin birebir aynı olduğunu gördü. E.Ö. hakkında şikayetçi olan Enis Huylu, savcılığa da suç duyurusunda bulundu.

ÇEKLER, SENETLER, BORÇLAR PEŞİNİ BIRAKMADI

Kısa süre sonra posta yoluyla gelen tebligatlarla şok üstüne şok yaşayan Huylu, hiç tanımadığı kişilere senetle borçlandığını, karşılıksız çeklerle alışverişler yaptığını ve 3 farklı GSM operatöründen 60'a yakın cep telefonu alıp sattığını ancak bunların faturalarını ödemediğini öğrendi. Kimliğini kopyalayan E.Ö.'nün bu olayları gerçekleştirdiğini tahmin eden Huylu, savcılığa ikinci kez giderek şikayetini yineledi.