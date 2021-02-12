Ehliyeti sahte çıktı, "200 liraya aldım" dedi

Adana’da ehliyeti sahte çıkan sürücü, “İstanbul’dan 200 liraya aldım” diyerek kendini savundu.

Adana Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, merkez Yüreğir ilçesi Mithat Özsan Bulvarı’nda yaptıkları denetimde, durumundan şüphelendikleri bir kamyoneti durdurdu. Ekipler, Suriye uyruklu sürücü Ali D.’nin sahte ehliyetle trafiğe çıktığını belirledi. Ali D., ehliyeti İstanbul’dan 200 TL’ye aldığını öne sürdü.

Polis, sürücüye ehliyetsiz araç kullanmaktan 2 bin 698 cezai işlem uyguladı.



