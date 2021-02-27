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  4. Ehliyeti ve basın kartlı sahte olan şahıs 80 litre alkolle yakalandı

Ehliyeti ve basın kartlı sahte olan şahıs 80 litre alkolle yakalandı

27.02.2021 19:09 | Son Güncelleme:
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Ehliyeti ve basın kartlı sahte olan şahıs 80 litre alkolle yakalandı

Zonguldak’ta sahte basın kartı ve sürücü belgesi olan şahıs 80 litre sahte alkolle yakalandı.Edinilen bilgiye göre, Zonguldak İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince yapılan istihbari çalışmalar neticesinde, Y.G.

Zonguldak’ta sahte basın kartı ve sürücü belgesi olan şahıs 80 litre sahte alkolle yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, Zonguldak İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince yapılan istihbari çalışmalar neticesinde, Y.G. (55) isimli şahsın Çaycuma ilçesinden Zonguldak merkezine kaçak alkol getireceği bilgisi alınması üzerine harekete geçildi. Zonguldak Kilimli ilçesi Muslu beldesinde durdurulan araçta alınan arama kararına istinaden yapılan aramada, 80 litre kaçak alkol ele geçirildi. Y.G. isimli şahsın üzerinde bulunan K.A. adına düzenlenmiş sürücü belgesi ve basın kartının sahte olduğu tespit edildi. Y.G. isimli şahıs hakkında 5607 Sayılı Kaçakçılık Kanuna Muhalefet ve Resmî Belgede Sahtecilik suçlarından işlem yapıldı. Y.G. isimli şahıs hakkında sürücü belgesiz araç kullanmak ve Sokağa Çıkma Yasağını ihlalden cezai işlem uygulandı.

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