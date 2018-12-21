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Ehliyetine daha önce el koyulan sürücü alkollüyken kaza yaptı

GÜNCEL HABERLERİ  | 21.12.2018 06:24 | Son Güncelleme

Başkentte seyir halindeki bir otomobile arkadan çarparak iki kişinin yaralanmasına neden olan sürücünün daha önce ehliyetine el konulduğu ve alkollü olduğu ortaya çıktı

Ankara'da meydana gelen trafik kazasında alkollü sürücünün arkadan çarptığı otomobildeki 2 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Kazım Karabekir Caddesi'nden Keçiören istikametine giden Ali Demirkan idaresindeki 06 REU 37 plakalı otomobil, Fatih Köprüsü üzerinde seyir halindeki Yavuz Aslan'ın kullandığı 10 AAD 899 plakalı araca arkadan çarptı.

Kazada çarpmanın etkisiyle 10 AAD 899 plakalı aracın arkasında oturan Hakan Düner ile Vezir Sala yaralandı.

Yaralılar olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerinin yaptıkları ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye sevk edildi.

Polis ekipleri kazadan yara almadan kurtulan sürücü Ali Demirkan'ın 147 promil alkollü olduğunu belirlerken daha önceden ehliyetine el konulduğunu tespit etti.

Kaza nedeniyle Fatih Köprüsü'nün Keçiören istikameti yaklaşık 1 saat süreyle ulaşıma kapandı.

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alkol Ankara Kaza trafik

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