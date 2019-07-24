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Ehliyetine el konulan alkollü sürücü: “Ben ne yapacağım 6 ay” diye sitem etti

YAŞAM HABERLERİ  | 24.07.2019 08:47 | Son Güncelleme

Karabük’te trafik polislerinin yaptığı uygulamada 126 promil alkollü çıkan sürücü, 6 ay ehliyetine el konulunca “Başka sürücü gelse ne olur abi?

Karabük’te trafik polislerinin yaptığı uygulamada 126 promil alkollü çıkan sürücü, 6 ay ehliyetine el konulunca “Başka sürücü gelse ne olur abi? 6 ay ehliyet gitmiş, evin kredileri var” dedi.
Karabük Emniyet Müdürlüğüne bağlı Trafik polisleri 100. Yıl mahallesi 1010 numaralı Caddede gece uygulama yapan ekipler, sürücüler üzerinde alkol denetimi yaptı. Uygulama noktasında durdurulan sürücü A.Ç yapılan kontrollerde 126 promil alkollü çıktı. Alkollü araç kullanmaktan yakalanan sürücüye bin 2 TL para cezası kesilerek ehliyetine de 6 ay süreyle el konuldu. Sürücünün alkollü olması nedeniyle alkolsüz başka bir sürücüyü çağırmalarını istemelerine karşı A.Ç. “Başka sürücü gelse ne olur abi? 6 ay ehliyet gitmiş, evin kredileri var” dedi.

“Eğer bir milletvekili alkollü olsaydı ne yapardınız acaba?”
Ehliyetine el konulmasına tepkisini sürdüren alkollü sürücü polis ekiplerine, “Eğer bir milletvekili alkollü olsaydı ne yapardınız acaba? Onu düşünüyorum” diye sorması üzerine polis memuru “Sana yaptığım işlemi ona da yapardım” diyerek cevapladı. Daha sonra polis ekiplerine görevlerini yaptığını ifade eden A.Ç “6 ay ehliyetimi aldınız, ben ne yapacağım 6 ay” diye konuştu.
Ekiplerin gece boyu devam eden uygulamalarında, ehliyetsiz ve sigortası veya muayenesi olmayan sürücülere de gerekli maddelerden ceza işlemi yapıldı.

Ehliyetine el konulan alkollü sürücü: “Ben ne yapacağım 6 ay” diye sitem etti

Ehliyetine el konulan alkollü sürücü: “Ben ne yapacağım 6 ay” diye sitem etti

Ehliyetine el konulan alkollü sürücü: “Ben ne yapacağım 6 ay” diye sitem etti

Ehliyetine el konulan alkollü sürücü: “Ben ne yapacağım 6 ay” diye sitem etti

Ehliyetine el konulan alkollü sürücü: “Ben ne yapacağım 6 ay” diye sitem etti

Ehliyetine el konulan alkollü sürücü: “Ben ne yapacağım 6 ay” diye sitem etti

Ehliyetine el konulan alkollü sürücü: “Ben ne yapacağım 6 ay” diye sitem etti

Ehliyetine el konulan alkollü sürücü: “Ben ne yapacağım 6 ay” diye sitem etti

Ehliyetine el konulan alkollü sürücü: “Ben ne yapacağım 6 ay” diye sitem etti

Ehliyetine el konulan alkollü sürücü: “Ben ne yapacağım 6 ay” diye sitem etti

Ehliyetine el konulan alkollü sürücü: “Ben ne yapacağım 6 ay” diye sitem etti

Ehliyetine el konulan alkollü sürücü: “Ben ne yapacağım 6 ay” diye sitem etti

Ehliyetine el konulan alkollü sürücü: “Ben ne yapacağım 6 ay” diye sitem etti
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