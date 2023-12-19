Ehliyetine el konulan alkollü sürücü meşhur olmak istedi: “Aman iyi çek de meşhur olalım”
Mynet Haber
47 dakika önce
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Aksaray’da polisin uygulamasına takılan alkollü sürücünün kameramandan isteği şaşırttı. Kendini görüntüleyen kameramana gülümseyen sürücü, “İyi çek kardeş, aman iyi çek de şöyle bir meşhur olalım” dedi.
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