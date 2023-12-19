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Ehliyetine el konulan alkollü sürücü meşhur olmak istedi: “Aman iyi çek de meşhur olalım”

Mynet Haber

Mynet Haber

47 dakika önce

Aksaray’da polisin uygulamasına takılan alkollü sürücünün kameramandan isteği şaşırttı. Kendini görüntüleyen kameramana gülümseyen sürücü, “İyi çek kardeş, aman iyi çek de şöyle bir meşhur olalım” dedi.

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