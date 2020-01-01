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  4. Ehliyetine el konulan alkollü sürücüden "umreye gittim" savunması! Alkolmetreyi polise üfletti!

Ehliyetine el konulan alkollü sürücüden "umreye gittim" savunması! Alkolmetreyi polise üfletti!

GÜNCEL HABERLERİ  | 01.01.2020 02:44 | Son Güncelleme

Konya’da yeni yılın ilk saatlerinde yapılan trafik uygulamasında alkollü araç kullandığı için ehliyetine el konulan sürücü "Ben umreye gittim, ne alkolü." diyerek kendini savundu.

Emniyet Müdürlüğü Trafik Tescil ve Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yeni yılın ilk saatlerinde yapılan denetimlerde, alkollü araç sürücülerine sürücülere işlem uygulandı.

Selçuklu ilçesi Bosna Hersek Mahallesinde yapılan denetimlerde, F.C'yi durduran ekipler alkol kontrolü yaptı.

Sürücünün 56 promil alkollü olduğunun tespit edilmesi üzerine bin 228 lira ceza uygulanarak ehliyetine 6 ay süreyle el konuldu.

"UMREYE GİTTİM NE ALKOLÜ"

Uzun süre alkol almadığını iddia eden F.C. kendisini görüntüleyen basın mensuplarına, "Ben umreye gittim, ne alkollü." diyerek tepki gösterdi.

Alkol almadığını iddia eden ve alkolmetrenin bozuk olduğunu savunan F.C'yi ikna etmeye çalışan bir polis memuru, alkolmetreyi üfleyerek cihazın bozuk olmadığını gösterdi.

"SİZLERE HAKKIMI HELAL ETMİYORUM"

Görevi başındaki polislere "Sizlere hakkımı helal etmiyorum." diyerek diye tepki gösteren F.C'ye bin 228 liralık ceza kesildi.

Öte yandan yeni yıla çalışarak giren emniyet personeliyle Mevlana Meydanı'nda bir araya gelen İl Emniyet Müdürü Mustafa Aydın, emniyet mensuplarının yeni yılını kutladı.

Aydın, burada yaptığı açılamada, vatandaşların rahat bir şekilde yaşayabilmesi için her zaman göreve hazır olduklarını söyledi.

Vatandaşların yoğun olarak zaman geçirdiği tüm bölgelerde gereken hazırlıkların yapıldığını ifade eden Aydın, "Bu süre zarfında İl Emniyet Müdürlüğü olarak 5 bin 80 personelle görev başındayız. Sabaha kadar göreve devam edeceğiz." diye konuştu.

Konuşmanın ardından emniyet personeline çay ve tatlı ikram edildi. (AA)

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Alkollü sürücü denetim Konya para cezası yni yıl

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