HABER

Ehliyetine el koyulan sürücü yine alkollü yakalandı

YAŞAM HABERLERİ  | 08.02.2019 10:50 | Son Güncelleme

KÜTAHYA'da, 4'üncü kez alkollü olarak araç kullanırken yakalanan hafif ticari araç sürücüsü H.A., polisleri görünce şoför koltuğundan inip, yolcu koltuğuna geçti.

Ehliyetine el koyulan sürücü yine alkollü yakalandı

Oğuzhan KILIÇ/KÜTAHYA, (DHA) - KÜTAHYA'da, 4'üncü kez alkollü olarak araç kullanırken yakalanan hafif ticari araç sürücüsü H.A., polisleri görünce şoför koltuğundan inip, yolcu koltuğuna geçti. Alkolmetreye üflemeyi reddeden H.A., test için hastaneye götürülürken, alkol almaya devam etti. Yapılan kan testinde 1.68 promil alkollü çıkan H.A.'ya para cezası kesilerek, daha önce el koyulan ehliyetinin emniyette kalma süresi uzatıldı.
Sultanbağı Mahallesi tarihi Hisar Kalesi girişinde, Trafik Tescil ve Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, H.A.'nın kullandığı hafif ticari aracı durdurmak istedi. Polisleri fark eden H.A., aracını uygulama noktasının gerisinde park edip, şoför koltuğundan inerek yolcu koltuğuna geçti. H.A., aracının yanına gelen polislere; kendisinin sürücü olmadığı, aracı kullanan arkadaşının ormanlığa kaçtığı yalanını söyledi. Daha önce 3 kez alkollü olarak araç kullanırken yakalanan ve ehliyetine 2 yıl el koyulan H.A., alkolmetreye üflemeyi kabul etmedi. Kendi aracından indirilen H.A., test için hastaneye götürüldüğü sırada alkol almaya devam etti. Hastanede yapılan kan testinde H.A.'nın, 1.68 promil alkollü olduğu belirlendi.
Polis ekipleri, H.A.'ya 'alkollü ve ehliyetsiz araç kullanmak' ile "polisin 'dur' ihtarına uymamak" suçlarından 6 bin liralık para cezası kesti ve ehliyetinin 2 yıl emniyette kalma süresini 7 yıla çıkardı. H.A., polislerle tartıştığı için sağlık kontrolünün ardından ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü.

​FOTOĞRAFLI

Ehliyetine el koyulan sürücü yine alkollü yakalandıEhliyetine el koyulan sürücü yine alkollü yakalandıEhliyetine el koyulan sürücü yine alkollü yakalandıEhliyetine el koyulan sürücü yine alkollü yakalandı

Duyar duymaz harekete geçtiler! Meğer orada gizliymişDuyar duymaz harekete geçtiler! Meğer orada gizliymiş
Kartal'daki enkaz bölgesinde acı bekleyişKartal'daki enkaz bölgesinde acı bekleyiş
Dansçı olarak getirilip, konsomatrislik yaptırılan yabancı uyruklu 66 kadın kurtarıldıDansçı olarak getirilip, konsomatrislik yaptırılan yabancı uyruklu 66 kadın kurtarıldı
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Usta oyuncu hayatını kaybetti

Usta oyuncu hayatını kaybetti

CHP'de Mehmet Akif Hamzaçebi neden istifa etti?

CHP'de Mehmet Akif Hamzaçebi neden istifa etti?

Acı bilanço açıklandı! Sayı artıyor

Acı bilanço açıklandı! Sayı artıyor

AK Partili isim adaylıktan çekildi!

AK Partili isim adaylıktan çekildi!

Şoke eden İlhan Mansız gerçeği!

Şoke eden İlhan Mansız gerçeği!

Korkunç detaylar: Ağır istismarda bulunup boynunu kırdılar

Korkunç detaylar: Ağır istismarda bulunup boynunu kırdılar

İlginizi Çekebilir

Amazon Türkiye'den Sevgililer Günü hediye fikirleri

Amazon Türkiye'den Sevgililer Günü hediye fikirleri

Nadir bulunuyor! Gören tezgaha koştu

Nadir bulunuyor! Gören tezgaha koştu

Sevgililer gününe özel aşk dolu eşsiz bir hediye Altınbaş’ta sizleri bekliyor.

Sevgililer gününe özel aşk dolu eşsiz bir hediye Altınbaş’ta sizleri bekliyor.

Korkunç! Yola çekilen halat imamın boğazını kesti

Korkunç! Yola çekilen halat imamın boğazını kesti

Polis son anda önledi! 'Zamanım yok, intihar edeceğim'

Polis son anda önledi! 'Zamanım yok, intihar edeceğim'

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Vücudunun üst tarafı olmayan bir ceset kıyıya vurdu

Antalya'da korkunç olay! Vücudunun üst tarafı yok...

Kartal'daki enkaz bölgesinde acı bekleyiş

Kartal'daki enkaz bölgesinde acı bekleyiş

Temizlik işçisi çöp kamyonetinin altında kaldı

Temizlik işçisi çöp kamyonetinin altında kaldı

Korkunç detaylar raporda ortaya çıktı: Ağır istismarda bulunup boynunu kırdılar

Korkunç detaylar: Ağır istismarda bulunup boynunu kırdılar

Küçükçekmece'de iş yerinde patlama: 2 yaralı

Küçükçekmece'de iş yerinde patlama: 2 yaralı

Üsküdar'da denizden ceset çıktı

Üsküdar'da denizden ceset çıktı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.