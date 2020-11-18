HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Ehliyetine süresiz el konulan sürücü dehşet saçtı! Çok sayıda yaralı

Ehliyetine süresiz el konulan sürücü dehşet saçtı! Çok sayıda yaralı

18.11.2020 14:22 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et
Ehliyetine süresiz el konulan sürücü dehşet saçtı! Çok sayıda yaralı

Antalya’da daha önce ehliyetine süresiz el konulan sürücü, trafik ışığında bekleyen araçlara çarpıp adeta biçti. Kazada, aralarında İranlı hamile kadın ile 6 yaşlarındaki çocuğun bulunduğu 6 kişi yaralanırken, ehliyetsiz sürücü polis merkezine götürüldü. Kazayı yara almadan atlatanlar büyük korku yaşarken, bir sürücü ise baygınlık geçirdi.

Kaza, 12.15 sıralarında Konyaaltı ilçesi Atatürk Bulvarı üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Metin U. (39) yönetimindeki araç, kavşakta kırmızı ışıkta bekleyen araçlara çarptı. İhbarın ardından olay yerine çok sayıda ambulans, polis ve itfaiye ekibi sevk edildi. Kazada yaralanan İran vatandaşı hamile bir kadın, 6 yaşlarındaki çocuğu ve diğer araçlardaki 4 kişi, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesi sonrası ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırıldı. Araçlara çarptığı iddia edilen sürücü Metin U., polis tarafından ekip otosuna alındı. Trafik ekiplerince alkol muayenesine sokulan VİP aracın sürücüsünün, daha önce uyuşturucu madde etkisinde araç kullanmaktan mahkeme kararı ile ehliyetine süresiz el konulduğu öğrenildi. Polisin üzerinde arama yaptığı Metin U., ardından polis merkezine götürüldü.

Esenyurt’ta baz istasyonu yüzünden kavga çıktı, ortalık savaş alanına döndüEsenyurt’ta baz istasyonu yüzünden kavga çıktı, ortalık savaş alanına döndü

BÜYÜK KORKU YAŞADILAR

Trafiğin tek taraflı uzun süre kapanmasına neden olan 8 aracın karıştığı kazayı yara almadan atlatanlar büyük korku yaşadı. Sürücülerden birisi tansiyonu düşüp baygınlık geçirirken, sağlık ekiplerinin müdahalesi sonucu kendine gelebildi.

AW168972_07

"TAKSİYİ BİÇEREK GELDİ"

Kazaya karışan araçlardan birisinde yolcu olarak bulunan Uğur Movanacı, "En baştan taksiyi biçerek geldi. Hareket etmeye çalışırken en son bize vurdu. Takside hamile bir bayan vardı" dedi.

Polisin kazaya ilişkin incelemesi sürüyor.

AW168972_09

(İHA)

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
1 gecede ünlü oldu! Bakın neden takip ediyorlarmış 1 gecede ünlü oldu! Bakın neden takip ediyorlarmış
AK Partili Hamza Dağ'dan İzmir depremiyle ilgili açıklamaAK Partili Hamza Dağ'dan İzmir depremiyle ilgili açıklama
13 Kasım İSKİ su kesintisi listesi!13 Kasım İSKİ su kesintisi listesi!

En Çok Okunan Haberler

3 ayrı şehirde peş peşe deprem

3 ayrı şehirde peş peşe deprem

Bakan Koca'dan korkutan açıklama: Bütün ülkeye yayılmış durumda

Bakan Koca'dan korkutan açıklama: Bütün ülkeye yayılmış durumda

20 yıllık küslük bitti! 'Mahsun beni mahçup etti'

20 yıllık küslük bitti! 'Mahsun beni mahçup etti'

Gülse Birsel'den koronavirüs kısıtlamaları sonrasında Avrupa Yakası paylaşımı!

Gülse Birsel'den koronavirüs kısıtlamaları sonrasında Avrupa Yakası paylaşımı!

İçişleri Bakanlığı'ndan koronavirüs genelgesi

İçişleri Bakanlığı'ndan koronavirüs genelgesi

Erdoğan'ın onayladı! Sağlık Bakanlığı'nda görevden alma

Erdoğan'ın onayladı! Sağlık Bakanlığı'nda görevden alma

İlginizi Çekebilir

Penis boyu kadınlar için önemli mi? İdeali ne kadar olmalı?

Penis boyu kadınlar için önemli mi? İdeali ne kadar olmalı?

Youtube'da Kur'an-ı Kerim'i yırttı ve... Harekete geçildi

Youtube'da Kur'an-ı Kerim'i yırttı ve... Harekete geçildi

Devlerin arasında bir sürpriz... İşte dünyanın en çok ziyaret edilen internet siteleri

Devlerin arasında bir sürpriz... İşte dünyanın en çok ziyaret edilen internet siteleri

Koronavirüs Bilim Kurulu toplandı

Koronavirüs Bilim Kurulu toplandı

Kızıl geyik avlamıştı! Tepkilerden sonra kendini böyle savundu

Kızıl geyik avlamıştı! Tepkilerden sonra kendini böyle savundu

Moderna da Kovid-19 aşısının yüzde 94,5 etkili olduğunu açıkladı

Moderna da Kovid-19 aşısının yüzde 94,5 etkili olduğunu açıkladı

Diğer Haberler

Profesörün tecavüzle suçlandığı davada 'sperm' delili kayboldu

Tecavüz davasında 'sperm' delili kayboldu

Muhittin Böcek ne zaman taburcu olacak? Sevindiren açıklama geldi

Muhittin Böcek ne zaman taburcu olacak? Sevindiren açıklama

AK Partili Hamza Dağ'dan İzmir depremiyle ilgili açıklama

AK Partili Hamza Dağ'dan İzmir depremiyle ilgili açıklama

Hafta sonu şehirler arası seyahatler nasıl olacak? Özel araçlar ve toplu ulaşım araçlarıyla seyahat izni kimler için var?

Hafta sonu şehirler arası seyahatler nasıl olacak?

Boğaz'daki lüks yatta tepki çeken eğlence

Boğaz'daki lüks yatta tepki çeken eğlence

Kemal Kılıçdaroğlu'ndan Alaattin Çakıcı hakkında suç duyurusu

Kemal Kılıçdaroğlu'ndan Alaattin Çakıcı hakkında suç duyurusu

Geri Dön
Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.