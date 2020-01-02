HABER
  4. Ehliyetini yenilerken evli olduğunu öğrenen kadının mağduriyeti giderildi

Ehliyetini yenilerken evli olduğunu öğrenen kadının mağduriyeti giderildi

GÜNCEL HABERLERİ  | 02.01.2020 17:39 | Son Güncelleme

Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü: - "Sahte eski nüfus cüzdanı kullanılarak evlenme işleminin yapıldığı konuyla ilgili adli ve idari süreçlerin başlatıldığı, Emine Yılmaz'ın mağduriyetinin Genel Müdürlüğümüzce giderildiği kamuoyuna saygıyla duyurulur" - Emine Yılmaz: - "Mağduriyetin giderilmesinin bu kadar hızlı olacağını tahmin etmiyorum, gerçekten çok hızlı oldu, çok da mutlu oldum"

GİRESUN (AA) - Ehliyetini yenilemek için gittiği Giresun Nüfus Müdürlüğü kayıtlarında yaklaşık bir ay önce evlenmiş olduğunu öğrenen kadının mağduriyetinin giderildiği bildirildi.

Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğünün sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Basında yer alan habere ilişkin yapılan incelemede, sahte eski nüfus cüzdanı kullanılarak evlenme işleminin yapıldığı konuyla ilgili adli ve idari süreçlerin başlatıldığı, Emine Yılmaz'ın mağduriyetinin Genel Müdürlüğümüzce giderildiği, kamuoyuna saygıyla duyurulur." ifadesine yer verildi.

Konuya ilişkin AA muhabirine açıklama yapan Emine Yılmaz, Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğünden, mağduriyetinin giderilmesiyle ilgili kendisine bilgilendirme yapıldığını söyledi.

Hızlı bir şekilde mağduriyeti giderildiği için mutlu olduğunu aktaran Yılmaz, "Dikkate alındığı için mutluyum, sevindim yani. Mağduriyetin giderilmesinin bu kadar hızlı olacağını tahmin etmiyorum, gerçekten çok hızlı oldu, çok da mutlu oldum. Gerçekten mağdur durumdaydım, ilgilenen herkesten Allah razı olsun. Bu işle ilgilenen herkese çok teşekkür ediyorum." dedi.

Yılmaz, bu tür olaylara karşı herkesin dikkatli olması gerektiğini vurgulayarak, suçluların cezalandırılmasını istedi.

Giresun'da yaşayan Emine Yılmaz'a, ehliyet yenileme işlem için başvurduğu İl Nüfus Müdürlüğünde, kayıtlara göre soyadının Şahin olduğu belirtilmiş, itirazı üzerine yapılan araştırmada, Yılmaz'ın 5 Aralık 2019'da İstanbul'un Eyüp ilçesinde evlilik yaptığı, evli göründüğü kişinin ise E. Şahin olduğu ortaya çıkmıştı.

Yılmaz, bunun üzerine Cumhuriyet Başsavcılığına başvurmuştu.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Önündeki kapıyı fark etmeyince... Önündeki kapıyı fark etmeyince...
Kanlı pusuda ölenlere veda: Bir babanın en zor anıKanlı pusuda ölenlere veda: Bir babanın en zor anı
Devrilen otomobili kaymaması için itfaiye aracına bağladılarDevrilen otomobili kaymaması için itfaiye aracına bağladılar
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Emine Yılmaz evlilik giresun

En Çok Okunan Haberler

Albayrak müjdeyi verdi! KDV indirimi geldi

Albayrak müjdeyi verdi! KDV indirimi geldi

Carlos Ghosn'un kaçmasıyla ile ilgili soruşturma!

Carlos Ghosn'un kaçmasıyla ile ilgili soruşturma!

Avukat cübbesiyle erotik poz Adana'yı karıştırdı!

Avukat cübbesiyle erotik poz Adana'yı karıştırdı!

Yüzde 15 zamlandı!

Yüzde 15 zamlandı!

Büyük ikramiye talihlileri ikramiyelerini aldılar

Büyük ikramiye talihlileri ikramiyelerini aldılar

Tayvan’da askeri helikopter düştü: Genelkurmay Başkanı öldü

Tayvan’da askeri helikopter düştü: Genelkurmay Başkanı öldü

İlginizi Çekebilir

Elektronik aksesuarlarda %40’a varan indirim!

Elektronik aksesuarlarda %40’a varan indirim!

İzmir'de kanlı pusu! Korkunç dakikalar kameraya böyle yansıdı!

İzmir'de kanlı pusu! Korkunç dakikalar kameraya böyle yansıdı!

Hemen alışverişe başla! Yeni yılı indirimlerle karşıla.

Hemen alışverişe başla! Yeni yılı indirimlerle karşıla.

Büyük ikramiyenin çıktığı ilçe belli oldu! Herkes onun peşinde

Büyük ikramiyenin çıktığı ilçe belli oldu! Herkes onun peşinde

Meteoroloji uyardı! İstanbullular dikkat

Meteoroloji uyardı! İstanbullular dikkat

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Son dakika: İçişleri Bakanlığı 3 yabancı teröristin sınır dışı edildiğini açıkladı

Bakanlık açıkladı! Sınır dışı edildiler

Kontrolü kaybetti, önce otomobile ardından ağaca çarptı

Kontrolü kaybedince... Bu kadarına pes!

Yer: Ankara! Hepsi imha edildi

Vatandaşa yedireceklerdi! Hepsi imha edildi

Yedikule Göğüs Hastalıkları Hastanesi'nde gaz paniği!

İstanbul'da hastanede panik! AFAD ekipleri sevk edildi

Kadına şiddet bitmiyor! 'Misafiri yalnız bıraktın' deyip eşini sıcak suyla yaktı

'Misafiri yalnız bıraktın' deyip eşini sıcak suyla yaktı

Beyazıt'ta eylemci gruba polisten müdahale

Polisten eylem yapan öğrencilere müdahale!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.