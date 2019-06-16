HABER

Ehliyetlerine el konulan magandalara 2 bin 220 lira idari para cezası kesildi

YAŞAM HABERLERİ  | 16.06.2019 12:39 | Son Güncelleme

E-5 karayolu Sefaköy mevkisinde trafikte araçların arasında motosikletle tek tekerlek üzerinde makas atarak trafiği tehlikeye düşüren magandalar sivil trafik polisi tarafından yakalandı.

E-5 karayolu Sefaköy mevkisinde trafikte araçların arasında motosikletle tek tekerlek üzerinde makas atarak trafiği tehlikeye düşüren magandalar sivil trafik polisi tarafından yakalandı. Ehliyetlerine el konulan magandalara 2 bin 220 lira idari para cezası kesildi.
E-5 karayolu Sefaköy mevkisinde motosikletli iki sürücü trafikte tek tekerlek üzerinde gitmişti. Şov uğruna hem kendi hem de sürücülerin canını tehlikeye atan magandalar, makas da atarak adeta terör estirmişti. Magandalar birbirlerini kaydederek bir de sosyal medyada yayınlamıştı.

2 bin 220 lira idari para cezası kesildi
Olayın ardından çalışma başlatan Trafik Denetleme Şube Müdürlüğüne bağlı Sivil Trafik Ekipler Amirliği görevlileri, görüntüleri inceleme aldı. Yapılan çalışma sonucunda polis, 33 R 1446 plakalı motosikletin sürücüsü S.B.U. ve 34 DS 3316 plakalı araç sürücüsü F.T.’yi kıskıvrak yakaladı. Şubeye götürülen magandalara, “Aksine bir işaret bulunmadıkça sürücülerin; trafiği aksatacak veya tehlikeye sokacak şekilde ardı ardına birden fazla şerit değiştirmeleri” maddesi ve “trafik güvenliği ve düzeni ile ilgili olan yönetmelikte gösterilen diğer kural zorunluluk ve yükümlülüklere uymamak” maddesinden toplamda 2 bin 220 lira idari para cezası kesti.

Ehliyetlerine el konuldu
Ayrıca şahısların sürücü belgesi, Karayolları Trafik Kanununun 45. maddesine istinaden “Sürücü Adayları ve Sürücülerde Aranacak Sağlık Şartları ile Muayenelerine Dair Yönetmelik” hükümleri doğrultusunda sağlık şartları gereğince ilgili sağlık kuruşuna sevki yapılarak geçici olarak el konuldu. Şubede işlemleri tamamlanan sürücüler, “Kara, deniz veya demiryolu ulaşım araçlarını kişilerin hayat, sağlık veya mal varlığı açısından tehlikeli olabilecek şekilde sevk ve idare etmek” maddesi gereği adli işlem yapılmak üzere Sefaköy Polis Merkezine teslim edildi.

PARTNERİşte kalça estetiği yaptıran ünlülerİşte kalça estetiği yaptıran ünlüler
Düşen yıldırım evi kül ettiDüşen yıldırım evi kül etti
Diyarbakır’da 70 dönüm ekili arazi kül olduDiyarbakır’da 70 dönüm ekili arazi kül oldu
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Kırıkkale'de yağışlar can aldı! 2 ölü

Kırıkkale'de yağışlar can aldı! 2 ölü

Kur'an-ı Kerim provokasyonu

Kur'an-ı Kerim provokasyonu

Bakan Soylu acı haberi duyurdu! 1 asker şehit oldu

Bakan Soylu acı haberi duyurdu! 1 asker şehit oldu

Taş, bıçak ve sopalar havada uçuştu!

Taş, bıçak ve sopalar havada uçuştu!

Mbaye Diagne, Galatasaray'ı sildi

Mbaye Diagne, Galatasaray'ı sildi

Dekolteden vazgeçmiyor! Şovunu yaptı

Dekolteden vazgeçmiyor! Şovunu yaptı

İlginizi Çekebilir

16 farklı kategoride yüzbinlerce ürün Babalar Günü Hediye rehberinde!

16 farklı kategoride yüzbinlerce ürün Babalar Günü Hediye rehberinde!

Çorum'da hortum! Hasar büyük...

Çorum'da hortum! Hasar büyük...

Trendyol’da en çok fiyatı düşen ürünleri sizin için araştırdık!

Trendyol’da en çok fiyatı düşen ürünleri sizin için araştırdık!

Ziyaretçi akını! Çıplak ayakla girip poşetle topluyorlar

Ziyaretçi akını! Çıplak ayakla girip poşetle topluyorlar

Saçlarını yaptırmak için kuaföre gitti, hayatı kabusa döndü

Saçlarını yaptırmak için kuaföre gitti, hayatı kabusa döndü

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Alkol aldığı arkadaşı tarafından öldürüldü

Villada dehşet! Yatağında öldürüldü...

D-100'de yolun karşısına geçmeye çalışan yayaya otomobil çarptı

D-100'de yolun karşısına geçmeye çalışan yayaya otomobil çarptı

Esenyurt'ta kötü kokular yayılan daireden vahşet çıktı

Esenyurt'ta kötü kokular yayılan daireden vahşet çıktı

İntihar mı, kaza mı? Pencereden düşen engelli kadın hayatını kaybetti

İntihar mı, kaza mı? Engelli kadının şüpheli ölümü

Çok konuşulan tabela değiştirildi

Çok konuşulan tabela değiştirildi

Müşteriye kaba davranan pazarcıya belediyeden şaşırtan ceza

Müşteriye kaba davranan pazarcıya belediyeden şaşırtan ceza

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.