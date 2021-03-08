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Ehliyetsiz alkollü sürücü ikinci kez yakalandı

08.03.2021 09:47 | Son Güncelleme:
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Adana’da ehliyeti, eşya ve yolucu taşıma belgesi, araç sigortası ve muayenesi olmayan sürücü ikinci kez alkollü yakalandı.

Adana’da ehliyeti, eşya ve yolucu taşıma belgesi, araç sigortası ve muayenesi olmayan sürücü ikinci kez alkollü yakalandı. Sürücüye bin 791 lira para cezası kesilirken araç 15 gün trafikten men edildi.
Adana Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri trafik kazalarının önüne geçmek için kurallara uymayanlara yönelik D-400 karayolu Mersin istikameti yönünde uygulama başlattı. Polis denetim sırasında bir minibüsü durdurdu. Polis sürücüsü Casim Ahmad’ten (20) ehliyet, ruhsat, muayene ve eşya ile yolcu taşıma belgesi istedi. Ancak Ahmad bu belgelerin hiçbirini veremedi. Ehliyeti de olmayan sürücünün daha öncede yakalandığı belirlenirken, yolcuların ailesi olduğunu cenazeye gittiklerini öne sürdü. Polis daha önce alkollü araç kullanmaktan yakalanan Ahmad’a tekrar test yaptığında 0.24 promil alkollü çıktı. Ahmad bir süre alkol metreye üflemeyi kabul etmedi. Ancak cezai işlem yapılacağı söylenince üfledi. Polis hiçbir belgesi olmayan ve üstelik ikinci kez alkollü araç sürerken yakalanan Ahmad’a bin 791 lira para cezası kesip, aracı 15 gün trafikten men etti.

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