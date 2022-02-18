Ehliyetsiz genç polise yakalandı! Öfkelenen anne, çakarlı lambayı oğlunun başında parçaladı!

İnegöl Emniyet Müdürlüğü ekipleri dün gece Yenice Mahallesi Kasımefendi caddesi üzerinde sürücülere yönelik uygulama yaptı. İçinde 4 gencin olduğu bir araçtan şüphelenen polis ekipleri, otomobili durdurdu. Uygulama sırasında araçta bulunan 4 genç ise sürücü değiştirmeye çalıştı.

Polis ekipleri durumu fark etmesiyle sürücü Cihan K., itiraf ederek aracı kullandığını söyledi.

Sürücü gence, ehliyetsiz araç kullanmaktan 3 bin 674 TL ve çakar lamba takma ve kullanmaktan bin 823 TL cezai işlem uygulandı.

ÖFKELENEN ANNE ÇAKARI BAŞINDA PARÇALADI

Haber verilmesi üzerine uygulama yerine gelen sürücünün annesi Sultan K., ceza yiyen oğluna tepki gösterdi. Öfkelenen anne, sökülen çakar lambayı oğluna vurarak parçaladı.



Annesinin saldırısına uğrayan genç sürücü, "Lamba yanmıyordu anne" diyerek kendini savunmaya çalıştı. (İHA)



