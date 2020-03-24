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Ehliyetsiz kadın sürücü ortalığı birbirine kattı

GÜNCEL HABERLERİ  | 24.03.2020 07:13 | Son Güncelleme

Aydın’ın Kuşadası ilçesinde, ehliyetsiz sürücü, polisin kovalamacası sonucu kısa sürede yakalandı.

Ehliyetsiz kadın sürücü ortalığı birbirine kattı

Olay, Değirmendere Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, trafikte seyreden bir otomobilin sürücüsünün ehliyeti olmadığı yönünde ihbar alan polis ekipleri harekete geçerek aracı durdurmaya çalıştı. Dur ihtarına uymayan kadın sürücü polisten kaçmaya başladı. Sürücünün kaçabileceği her nokta tutularak kıskaç altına alındı. Otomobil Kuşadası Sanayi Sitesi arka taraflarında devriye ekipleri tarafından durduruldu. Sürücünün yapılan GBT sorgulamasında M.L. isimli kadın olduğu ve ehliyetinin olmadığı, ayrıca 2 dosyadan arandığı ortaya çıktı. Kadın sürücü polis ekiplerince gözaltına alınırken otomobil çekici vasıtasıyla otoparka çektirildi.

(İHA)

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Anahtar Kelimeler:
Aydın Kuşadası ehliyet

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