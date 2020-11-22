HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Ehliyetsiz, kasksız, ruhsatsız moto-kurye!

Ehliyetsiz, kasksız, ruhsatsız moto-kurye!

22.11.2020 07:13 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et
Ehliyetsiz, kasksız, ruhsatsız moto-kurye!

Koronavirüs ile mücadele kapsamında getirilen sokağa çıkma kısıtlaması sırasında ruhsatsız motosiklet ile ehliyetsiz ve kasksız servise çıkan sürücüye 2 bin 710 TL para cezası kesilirken, araç trafikten yasaklandı.

Tüm yurtta olduğu gibi Avcılar'da da saat 20.00'den itibaren sokağa çıkma kısıtlaması başlarken, Avcılar Emniyet Müdürlüğü ekipleri Firuzköy Bulvarı ile Merkez Mahallesi'ndeki Namık Kemal Caddesi'nde yasaklara uyulup-uyulmadığını denetledi.

Bu noktalardan geçen araçlarda bulunanların sokağa çıkma izinleri olup olmadığının yanı sıra araç muayeneleri bulunup-bulunmadığı denetlendi.

Denetimler sırasında durdurulan bir motosikletli kuryenin başında kask bulunmadığı, ehliyetsiz olduğu belirlenirken, aracın ruhsatının da olmadığı saptandı.

Araç, çekiciye yüklenerek trafikten yasaklanırken, künefe servisine çıktığı belirten sürücüye toplam 2 bin 710 TL para cezası kesildi.

Denetimlerde ruhsatsız olduğu saptanan bir motosiklet daha trafikten yasaklandı.

(DHA)

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Bursa'da ilginç olay: Dolandırıldığını düşünürken, soyulduğunu fark ettiBursa'da ilginç olay: Dolandırıldığını düşünürken, soyulduğunu fark etti
İzmir’de soba faciasıİzmir’de soba faciası
Uzmanlardan kritik aşı uyarısı: Türkiye koronavirüs aşısına hazır mı? Uzmanlardan kritik aşı uyarısı: Türkiye koronavirüs aşısına hazır mı?

En Çok Okunan Haberler

Kahreden olay! Anne ve babası acı haberle yıkıldı

Kahreden olay! Anne ve babası acı haberle yıkıldı

Gözyaşlarını tutamadı! 'Ömrüm boyunca ah ediyorum'

Gözyaşlarını tutamadı! 'Ömrüm boyunca ah ediyorum'

Bakan Koca'dan İstanbul açıklaması

Bakan Koca'dan İstanbul açıklaması

Kalın: Belirlendiği anda Cumhurbaşkanımızdan uzaklaştım

Kalın: Belirlendiği anda Cumhurbaşkanımızdan uzaklaştım

'Babam ateistti' dedi ve ekledi! ''İnançsız birinin...'

'Babam ateistti' dedi ve ekledi! ''İnançsız birinin...'

Karantina ihlali uygulamaya takıldı

Karantina ihlali uygulamaya takıldı

İlginizi Çekebilir

Faydalarını bilseniz bu otu evinizden eksik etmezsiniz

Faydalarını bilseniz bu otu evinizden eksik etmezsiniz

20 Kasım Türkiye koronavirüs tablosu! Bakan Koca paylaştı

20 Kasım Türkiye koronavirüs tablosu! Bakan Koca paylaştı

Baş ağrısıyla vedalaşın! Şakaklarınıza bu doğal yağı sürerek...

Baş ağrısıyla vedalaşın! Şakaklarınıza bu doğal yağı sürerek...

Akılalmaz olay! Rüzgara kapılan Türk, Lübnan'a indi

Akılalmaz olay! Rüzgara kapılan Türk, Lübnan'a indi

Yeni uygulama o ilde başladı: Artık insan içinde gezemeyecekler

Yeni uygulama o ilde başladı: Artık insan içinde gezemeyecekler

Koronavirüsün düşmanı Morina Balığı'nın karaciğerinden çıktı!

Koronavirüsün düşmanı Morina Balığı'nın karaciğerinden çıktı!

Diğer Haberler

Sokağa çıkma kısıtlamasına uymadı, cezayı yedi!

Sokağa çıkma kısıtlamasına uymadı, cezayı yedi!

İzmir’de soba faciası: 1 ölü, 1 yaralı

İzmir’de soba faciası

Tuzla'da kan donduran olay! Yavru kediyi kesip yemeye götürürken yakalandı

Yavru kediyi kesip yemeye götürürken yakalandı

Kısıtlama ihlali yapıp gazetecileri tehdit ettiler

Kısıtlama ihlali yapıp gazetecileri tehdit ettiler

Ümraniye'de 3 katlı binada yangın paniği

Ümraniye'de 3 katlı binada yangın paniği

Karantina ihlali uygulamaya takıldı! Koronavirüslü annesi KYK yurduna götürüldü

Karantina ihlali uygulamaya takıldı

Geri Dön
Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.