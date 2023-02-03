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Ehliyetsiz kazayı sigorta karşılar mı, tazminat alabilir mi? Ehliyetsiz biri kazaya karışırsa ne olur, cezası nedir?

25.01.2023 14:52 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Trafik kazasında ehliyetsiz sürücü sadece ehliyetsiz olduğu için kusurlu sayılmaz. Kazada kusurlu olmayan veya karşı tarafa göre daha az kusurlu olan ehliyetsiz sürücüler de tazminat alabilir. Ehliyetsiz kazayı sigortanın karşılayıp karşılamayacağı konusunda kusur yüzdeleri hesaplanır ve hangi tarafın asıl kusurlu olduğuna bakılır. Ehliyetsiz sürücünün kazaya karışması durumunda ehliyetsiz araç kullanmasından dolayı idari ceza uygulanır. Peki, ehliyetsiz kazayı sigorta karşılar mı?

Ehliyetsiz kazayı sigorta karşılar mı, tazminat alabilir mi? Ehliyetsiz biri kazaya karışırsa ne olur, cezası nedir?

Trafik kazalarında en önemli faktör, kusurların değerlendirilme sürecidir. Ehliyetsiz sürücünün kazada kusurlu olmaması, sigortadan yararlanabilmesine olanak sağlar. Ehliyetsiz sürücü kazada kusurluysa ya da kural ihlali yaptıysa haksız olup tazminatını kaybeder. Ehliyetsiz kaza yapmak idari bir para cezası gerektirir ancak sürücünün kusurlu olmaması sigortadan yararlanamayacağı anlamına gelmez.

Ehliyetsiz sürücü tazminat alabilir mi?

"Ehliyetsiz kazayı sigorta karşılar mı?" sorusunun yanıtı sürücülerin kusurlu olup olmama durumuna bakılarak değişir. Sürücünün kendi hatasından dolayı meydana gelmemek şartıyla her sürücü tazminat hakkına sahiptir. Ancak aracı ehliyetsiz kullandığı için trafik cezası kesilir. Kazada sürücülerin hasar miktarı, kusur yüzdesi baz alınarak hesaplanır ve indirim uygulanır. Kazada ehliyetsiz sürücü kusuru olmayan ya da daha az kusuru olan tarafsa aracındaki hasarlar ve bedensel zararlar konusunda, karşı tarafın sigorta şirketinden tazminat talep edebilir. Yani meydana gelen kazada, karşı tarafın kusurlu olması hâlinde ehliyetsiz sürücünün de tazminat alması mümkündür.

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Ehliyetsiz biri kazaya karışırsa ne olur?

Ehliyetsiz araç kullanmak Türk Ceza Kanunu’na ve Karayolları Trafik Kanunu’na göre suç sayılır ve idari ceza uygulanır. Dolayısıyla ehliyetsiz kaza yapmak, ağır para ve hapis cezalarını beraberinde getirebilir. Ehliyetsiz birinin kazaya karışması durumunda, trafik kaza raporu da tutulamaz. Bu nedenle mutlaka trafik polisi çağırılmalıdır. Ehliyetsiz sürücüye, kaza yaptığı için ekstra bir yaptırım uygulanmaz. Eğer kaza içinde yaralanma ya da ölüm varsa yargılamalar ayrı ayrı devam eder. Ehliyetsiz trafik kazasına karışmanın cezası olarak sürücüye ehliyetsiz araç kullanma cezası uygulanır. Ancak kazanın kusuru direkt ehliyetsiz sürücüye atılmaz.

Ehliyetsiz trafik kazasına karışmanın cezası kime kesilir?

Ehliyetsiz sürücüler araç kullanırken kazaya karışırsa tazminat hakkından ve sigortadan yararlanabilirler. Ancak kazada kusurlu tarafta bulunmamaları gerekir. Yani ehliyetsiz araç kullanma cezası kime kesilir sorusu, kazada kusurlu olan taraf şeklindedir. Sırf ehliyeti yok diye ehliyetsiz sürücü direkt olarak kusurlu sayılmaz. Kazadaki sürücülerin kusurları değerlendirilir ve hangi tarafın kusurlu olduğuna karar verilirse, kazanın cezası da ona kesilir. Bu durumda tazminatı karşılaması gereken taraf da kusurlu olduğu belirlenen sürücüdür.

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