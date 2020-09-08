HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam
  4. Ehliyetsiz oğlu kaza yaptı, bakın babası onu nasıl savundu!

Ehliyetsiz oğlu kaza yaptı, bakın babası onu nasıl savundu!

YAŞAM HABERLERİ  | 08.09.2020 16:34 | Son Güncelleme

Manavgat çevre yolunda ehliyetsiz oğlu, motosiklet kazasına karışan baba, oğlunu savunmak için söylediği sözlerle 'pes' dedirtti. Sürücü belgesi bulunmayan oğlunu savunmak isteyen baba, haklı çıkabilmek için olay yerinden telefonuyla canlı yayın bile yaptı.

Ehliyetsiz oğlu kaza yaptı, bakın babası onu nasıl savundu!

Manavgat Sorgun-Otogar köprülü kavşak yan yolda motosikletin otomobile arkadan çarpması sonucu meydana gelen kazada motosiklet sürücüsü yaralanırken kazanın ardından yaşananlar kazanın önüne geçti. Kazanın meydana geldiği yere gelen basın mensupları olay yerinde kaza yapan motosiklet, yaralı motosiklet sürücüsü ve elindeki cep telefonuyla hararetli bir şekilde konuşarak canlı yayın yapmakta olan ve kazada yaralanan motosiklet sürücüsünün babası olduğu belirlenen İsmail Kolancı ile karşılaştı.Basın mensuplarının çekim yaptığını görünce canlı yayına ara veren İsmail Kolancı, oğlunun üzerinde motosiklet kullanmak için tüm ekipmanlarının olduğunu söyleyerek, “Otomobil yolunda giden motosiklete arkadan çarpmış. Çarptıktan sonra da yerde yatan motosikletlinin yaşayıp yaşamadığına bile bakmadan aracını bırakarak kaçıp gitmiş.

Diyebileceğim tek şey şu, bu ehliyet kursları var ya gerçekten adam gibi eğitim vermeyi öğrenmeli. Çünkü sürücü kursları dahi halen yeterliliğe sahip değiller. Avrupa’da bu kadar kolay ehliyet alınamıyor. Bu kadar kolay dağıtılmıyor bu ehliyetler. Önemli olan burada benim oğlum değil, Türkiye’de motosikletlere karşı bir saygısızlık var, bir vurdumduymazlık var. Bırakın motosikleti yaya kaldırımından, yaya geçidinden geçmeye çalışan yayaya dahi yol vermeyi beceremeyen bir milletiz. Bununda tek sebebi cahillik başka hiçbir şey değil” dedi.

Oğlunun motosikletle Side istikametinden geldiğini belirten Kolancı, “Zaten izlerden de belli. Hemen şurada arkadan çarpıyor, ben o sırada kavşaktan çıkıyordum, arka tarafta otoparktaydım. Sadece sesi duydum, 25-30 saniye sürdü buraya gelmem. Arkadan çarpmak suretiyle vurduğu gibi oğlumu buraya kadar fırlatıyor ve aracı bırakıp kaçıyor” dedi.

Kendisinin motosiklet bayii sahibi olduğunu belirten İsmail Kolancı, “Benim işim de hayatım da motosiklet. Bundan dolayı birçok motosiklet kazasına şahit oluyorum. Hem müşterilerim, hem de arkadaşlarım dolayısıyla. Aslında birçoğu müşterim değil, biz bir dostuz, motosikletliler büyük bir aile” dedi.

Oğluna sarılarak onu teselli eden Kolancı, oğlunun başındaki kaskı eline alarak, “Şu görmüş olduğunuz kask, karbon fiber. Şöyle 20-30 liralık bir kask değil. Bu kask olmasaydı belki benim oğlum ölmüştü. Orijinal karbon, yarış motosiklet sürücülerinin kullandığı, GP1 yarışlarında kullanılan kask. Bu kask olmasaydı, ben şu anda oğlumun başında ağlıyor ya da gazete kağıdı örtüyor olacaktım. Şimdi bana bu aracın sürücüsü bunun hesabını nasıl verecek? Ya da hangi kanun bunun hangi cezasını verecek? Biri bana bunun izahatını yapsın, bu resmen cinayete teşebbüstür, bu bir trafik kazası değildir” dedi.

OTOMOBİL MOTOSİKLETE DEĞİL, MOTOSİKLET OTOMOBİLE ARKADAN ÇARPMIŞ

Baba İsmail Kolancı kazanın motosiklete otomobilin arkadan çarpması sonucunda meydana geldiğini söylerken, aslında kazanın M.C.K.’nın kullandığı 07 AIS 707 plakalı motosikletin önünde seyir halindeki Mert Kırbaç’ın kullandığı 07 LEY 94 plakalı otomobille takip mesafesini korumadığı için arka sağ lastik ve çamurluktan çarpması sonucunda meydana geldiği, otomobile çarpan motosikletin devrilerek sürüklendiği belirlendi.

112 sağlık ekibi tarafından olay yerinde yapılan müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırılan M.C.K.’nın sürücü belgesinin de olmadığı belirlendi.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
'Çiğ köfteli canavar' yakalandı! 'Çiğ köfteli canavar' yakalandı!
Henüz 20 yaşındaydı! Acı haberHenüz 20 yaşındaydı! Acı haber
KYK burs ve yurt başvuruları başladı mı? 2020 KYK burs ve yurt başvurusu nasıl yapılır? İşte KYK yurt ve burs tarihleri!KYK burs ve yurt başvuruları başladı mı? 2020 KYK burs ve yurt başvurusu nasıl yapılır? İşte KYK yurt ve burs tarihleri!
YORUMLARI GÖR ( 0 )
En Çok Okunan Haberler
Acı dolu hikayeler: Biri kocası, biri sevgilisi tarafından...
Acı dolu hikayeler: Biri kocası, biri sevgilisi tarafından...
Selahattin Demirtaş HDP'den ayrılarak yeni parti mi kuracak?
Selahattin Demirtaş HDP'den ayrılarak yeni parti mi kuracak?
Herkesin içinde kucağına oturup...
Herkesin içinde kucağına oturup...
Bomba buluşma! 'Erken elendi! Bu güzelliği...'
Bomba buluşma! 'Erken elendi! Bu güzelliği...'
Milli Eğitim Bakanı Selçuk'tan 'yüz yüze eğitim' açıklaması
Milli Eğitim Bakanı Selçuk'tan 'yüz yüze eğitim' açıklaması
Üniversiteyi karıştıran iddia: 3 kez bana tecavüz etti
Üniversiteyi karıştıran iddia: 3 kez bana tecavüz etti
İlginizi Çekebilir
Didim Belediye Başkanı Ahmet Deniz Atabay kimdir?
Didim Belediye Başkanı Ahmet Deniz Atabay kimdir?
Kaplumbağa Terbiyecisi ne anlatıyor? Ünü dünya çapında ama anlamını kimse bilmiyor
Kaplumbağa Terbiyecisi ne anlatıyor? Ünü dünya çapında ama anlamını kimse bilmiyor
Yeni Düğün Genelgesi ile düğünler nasıl olacak?
Yeni Düğün Genelgesi ile düğünler nasıl olacak?
Doktor-hemşire kavgası hastanede bitti
Doktor-hemşire kavgası hastanede bitti
Ölüm orucunda ölen Ebru Timtik kimdir?
Ölüm orucunda ölen Ebru Timtik kimdir?
Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Sokak ortasında pompalı tüfekli dehşet! İzmir'de yakalandı
Sokak ortasında pompalı tüfekli dehşet! İzmir'de yakalandı
Fren yerine gaza basınca... Korkunç anlar!
Fren yerine gaza basınca... Korkunç anlar!
Henüz 20 yaşındaydı! Acı haber
Henüz 20 yaşındaydı! Acı haber
Aynı minibüsten 31 kişi çıkınca... 8 bin 177 TL'lik ceza!
Aynı minibüsten 31 kişi çıkınca...
Komşuların ihbarı ortaya çıkardı! Evden çıkanlara kimse inanamadı
Komşuların ihbarı ortaya çıkardı!Evden çıkanlara kimse inanamadı
Yetkililere çağrı: Amerikan kelebeklerinden bizi kurtarın
Zarar büyük! 'Amerikan kelebeklerinden bizi kurtarın'
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.