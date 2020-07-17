Ehliyetsiz sürücü, 25 kilometrelik kovalamaca sonucu yakalandı

Alınan bilgiye göre, Sarıçam ilçesine bağlı Hekimköy Bulvarı’nda asayiş uygulaması yapan polis ekipleri hafif ticari araca ‘dur’ ikazında bulundu. Dur ikazına uymayan araç sürücüsü Arda K. (19) polislerden kaçmaya başladı. Yaklaşık 25 kilometre boyunca polisten kaçan Arda K., Çukurova ilçesine bağlı Huzurevleri Mahallesi Turgut Özal Bulvarı üzerinde Asayiş Şube Müdürlüğü Motosikletli Polis Timleri Amirliği ekiplerince kıskıvrak yakalandı.

4 BİN 277 TL PARA CEZASI

Polis ekipleri, Arda K.’nın ehliyetsiz olduğunu belirledi. Arda K.’ya, trafikte makas atma, kırmızı ışık ihlali, dur ikazına uymama ve ehliyetsiz araç kullanmaktan 4 bin 277 TL para cezası kesti.

ŞİRKETE DE 2 BİN 473 TL PARA CEZASI

Öte yandan, araç şirket üzerine kayıtlı olduğu için, şirkete 2 bin 473 TL ceza kesilirken araçta emniyetin otoparkına çekildi. (İHA)



