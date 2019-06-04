HABER

Ehliyetsiz sürücü 30 kilometre boyunca polisten kaçıp dehşet saçtı

YAŞAM HABERLERİ  | 04.06.2019 03:50 | Son Güncelleme

Adana’da otomobili trafikten men edilince çekiciye yüklendiği sırada aracına binip kaçan sürücü, bir kişiyi çarparak yaraladı ardından 30 kilometre boyunca polis ekiplerini peşinden sürükledi.

Adana’da otomobili trafikten men edilince çekiciye yüklendiği sırada aracına binip kaçan sürücü, bir kişiyi çarparak yaraladı ardından 30 kilometre boyunca polis ekiplerini peşinden sürükledi. Sürücü polisin attığı kapandan geçtikten sonra yakalandı.
Alınan bilgiye göre, Çukurova İlçesi Dr. Sadık Ahmet Bulvarı’nda uygulama yapan trafik polisleri, Durgu Göl yönetimindeki 31 ATG 81 plakalı otomobili durdurdu. Ehliyeti olmadığı tespit edilen sürücüye cezai işlem uygulanırken otomobili de trafikten men edildi. Durdu Göl’ün aracı çekiciye yükleneceği sırada, otomobiline binen Göl, bir anda gaza basarak kaçtı. Kaçtığı sırada çekiciye aracı yüklemeye çalışan Ercan Eldek’e çarptı. Olayda Ercan Eldek’in kolu kırıldı.
Ehliyetsiz sürücü 30 kilometre boyunca şehri birbirine kattı
Dr. Sadık Ahmet Bulvarı’nda kaçmaya başlayan Durdu Göl, Huzurevleri Mahallesi, İsmet Atlı Bulvarı, Turgut Özal Bulvarı, Alparslan Türkeş Bulvarı istikametlerine doğru kaçtı. Sürücü Göl, Mehmet Nuri Sabuncu Bulvarı’na girdiği sırada polislerin attığı kapana girerek yakalandı.
Polisten kaçan sürücü gazetecilere pişkin cevaplar verdi
Ortalığı birbirine katan Durdu Göl, gazetecilerin, havaya ateş etmelerine ve ‘dur’ ihtarı yapmalarına rağmen neden durmadın sorularına” Ben söyledim yoldan geliyorum dedim. Durumumu anlattım, ehliyetime el koydular. Kalacak yerim yok. Hırsızlık mı yaptım” diye yanıt verdi.
Sürücü Durdu Göl ile yanında bulunan kız arkadaşı Kader B. gözaltına alınarak polis merkezine götürüldü.
Otomobil 60 gün bağlanırken, Durdu Göl’e 9 bin 264 TL para cezası kesildi.

Ehliyetsiz sürücü 30 kilometre boyunca polisten kaçıp dehşet saçtı

Ehliyetsiz sürücü 30 kilometre boyunca polisten kaçıp dehşet saçtı

Ehliyetsiz sürücü 30 kilometre boyunca polisten kaçıp dehşet saçtı

Ehliyetsiz sürücü 30 kilometre boyunca polisten kaçıp dehşet saçtı

Ehliyetsiz sürücü 30 kilometre boyunca polisten kaçıp dehşet saçtı

Ehliyetsiz sürücü 30 kilometre boyunca polisten kaçıp dehşet saçtı

Ehliyetsiz sürücü 30 kilometre boyunca polisten kaçıp dehşet saçtı

Ehliyetsiz sürücü 30 kilometre boyunca polisten kaçıp dehşet saçtı

Ehliyetsiz sürücü 30 kilometre boyunca polisten kaçıp dehşet saçtı

Ehliyetsiz sürücü 30 kilometre boyunca polisten kaçıp dehşet saçtı

Ehliyetsiz sürücü 30 kilometre boyunca polisten kaçıp dehşet saçtı

Ehliyetsiz sürücü 30 kilometre boyunca polisten kaçıp dehşet saçtı

Ehliyetsiz sürücü 30 kilometre boyunca polisten kaçıp dehşet saçtı

Ehliyetsiz sürücü 30 kilometre boyunca polisten kaçıp dehşet saçtı

Ehliyetsiz sürücü 30 kilometre boyunca polisten kaçıp dehşet saçtı

Ehliyetsiz sürücü 30 kilometre boyunca polisten kaçıp dehşet saçtı

Ehliyetsiz sürücü 30 kilometre boyunca polisten kaçıp dehşet saçtı

Ehliyetsiz sürücü 30 kilometre boyunca polisten kaçıp dehşet saçtı

Ehliyetsiz sürücü 30 kilometre boyunca polisten kaçıp dehşet saçtı

Ehliyetsiz sürücü 30 kilometre boyunca polisten kaçıp dehşet saçtı

Ehliyetsiz sürücü 30 kilometre boyunca polisten kaçıp dehşet saçtı
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Acun Ilıcalı bombayı şimdiden patlattı! Gelecek sezon Survivor'a ...

Acun Ilıcalı bombayı şimdiden patlattı! Gelecek sezon Survivor'a ...

F.Bahçe'den G.Saray'a geliyor!

F.Bahçe'den G.Saray'a geliyor!

Oruç açan Müslümanlara saldırdılar! Skandal görüntüler

Oruç açan Müslümanlara saldırdılar! Skandal görüntüler

Tunceli'de teröristlerle çatışma! Acı haber geldi

Tunceli'de teröristlerle çatışma! Acı haber geldi

Tehlikeli gerilim! Çok sayıda kişi gözaltında

Tehlikeli gerilim! Çok sayıda kişi gözaltında

Binali Yıldırım'dan YSK'nın İstanbul kararına ilk açıklama!

Binali Yıldırım'dan YSK'nın İstanbul kararına ilk açıklama!

İlginizi Çekebilir

16 farklı kategoride yüzbinlerce ürün Babalar Günü Hediye rehberinde!

16 farklı kategoride yüzbinlerce ürün Babalar Günü Hediye rehberinde!

Kızından boşandı diye önce damadına kurşun yağdırdı ardından...

Kızından boşandı diye önce damadına kurşun yağdırdı ardından...

Trendyol’da en çok fiyatı düşen ürünleri sizin için araştırdık!

Trendyol’da en çok fiyatı düşen ürünleri sizin için araştırdık!

Çocuğuna işkence yapan anneden tüyler ürperten sözler

Çocuğuna işkence yapan anneden tüyler ürperten sözler

Deniz deterjan dökülmüş gibi köpürdü! Uzmandan açıklama

Deniz deterjan dökülmüş gibi köpürdü! Uzmandan açıklama

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Kızından boşanan damadına kurşun yağdırdı ardından intihar etti!

Kızından boşandı diye önce damadına kurşun yağdırdı ardından...

Çocuğuna işkence yapan anneden tüyler ürperten sözler

Çocuğuna işkence yapan anneden tüyler ürperten sözler

'Kawa' anlattı bir bir ortaya çıkarıldı

'Kawa' anlattı bir bir ortaya çıkarıldı

Babasının bıçakladığı Yasemin ifade verdi: Başımda oturup sigara içti

Yasemin'in ifadesi ortaya çıktı: Başımda oturup sigara içti

Öykü Arin'e anneden nakledilen ilik tutmadı

Öykü Arin'e anneden nakledilen ilik tutmadı

Falezlerden atlayan genç kıza kurtarma seferberliği

Antalya'da korku dolu anlar! Herkes seferber oldu

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.