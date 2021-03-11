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Ehliyetsiz sürücü 30 kilometre süren kovalamaca sonucu yakalandı

11.03.2021 07:23 | Son Güncelleme:
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Ehliyetsiz sürücü 30 kilometre süren kovalamaca sonucu yakalandı

İzmir'in Çiğli ilçesinde polisin 'dur' ihtarına uymayan sürücü, yaklaşık 30 kilometre süren kovalamaca sonucu yakalandı. Ehliyeti ve kullandığı aracın muayenesi olmadığı için kaçtığını ileri süren sürücüye ve yanındaki kişiye toplam 12 bin 698 TL para cezası kesildi.

Çiğli İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Evka-5 Mahallesi'nde denetim yaptıkları sırada, şüphelendikleri otomobili durdurmak istedi. Polisin 'dur' ihtarına uymayan sürücü O.Ü. (35), kaçmaya başladı. Bunun üzerine, O.Ü. ve polis ekipleri arasında kovalamaca yaşandı. Yaklaşık 30 kilometre kaçan O.Ü., Bayraklı ilçesindeki Smyrna Meydanı'nda polisin önünü kesmesi sonucu yakalandı. Otomobildeki O.Ü. ile yolcu konumunda bulunan B.B. polis ekiplerince gözaltına alındı. O.Ü., polisin "Neden kaçtın?" sorusunu "Ehliyetim ve aracımın muayenesi olmadığı için kaçtım" şeklinde cevapladı.

Sürücü O.Ü.'ye ehliyetsiz araç kullanmak, trafiği tehlikeye atmak ve sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal etmekten toplam 9 bin 518 lira, B.B.'ye ise sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal etmekten 3 bin 180 lira para cezası kesildi. O.Ü.'nün kullandığı otomobil de trafikten menedildi.

(DHA)

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