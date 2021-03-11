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Ehliyetsiz sürücü 30 kilometrelik kovalamaca sonucu yakalandı

11.03.2021 06:01 | Son Güncelleme:
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Ehliyetsiz sürücü 30 kilometrelik kovalamaca sonucu yakalandı

İzmir’in Çiğli ilçesinde polis ekiplerinin ‘dur’ ihtarına uymayarak kaçan ve yaklaşık 30 kilometrelik kovalamaca sonucu yakalanan sürücü, gazetecilerin neden kaçtınız sorusuna, “Ehliyetimiz olmadığı için kaçtık, başka bir amacımız yoktu” cevabını verdi.Olay gece saatlerinde, İzmir’in Çiğli ilçesinde meydana geldi.

İzmir’in Çiğli ilçesinde polis ekiplerinin ‘dur’ ihtarına uymayarak kaçan ve yaklaşık 30 kilometrelik kovalamaca sonucu yakalanan sürücü, gazetecilerin neden kaçtınız sorusuna, “Ehliyetimiz olmadığı için kaçtık, başka bir amacımız yoktu” cevabını verdi.
Olay gece saatlerinde, İzmir’in Çiğli ilçesinde meydana geldi. Çiğli Evka 5 girişinde, polis ekipleri tarafından şüpheli görülen 35 PPA 76 plakalı Dacia marka aracın sürücüsüne ‘dur’ ihtarında bulunuldu. ‘Dur’ ihtarına uymayan araç sürücüsü Onur O. (34) ile polis ekipleri arasında kovalamaca başladı. Ekiplerden yaklaşık 30 kilometre boyunca kaçan sürücünün kullandığı araç Bayraklı ilçesi Smyrna girişinde durduruldu.

“Ehliyetimiz olmadığı için kaçtık, başka bir amacımız yoktu”
Ekipler tarafından aracın etrafı sarılırken, sürücü ve yanında bulunan kişi araçtan indirilerek araç sürücüsü alkol testine tabii tutuldu. Alkol metreye üfleyen sürücü alkollü çıkmazken, gazetecilerin neden kaçtınız sorusuna ise “Ehliyetimiz yok, sigorta olmadığı için vize olmadığı için kaçtık. Başka bir amacımız yoktu” cevabını verdi.

Binlerce lira ceza kesildi
Öte yandan araç sürücüsü ve yanında bulunan kişiye ise adeta ceza yağdı. Araç sürücüsü Onur O’ya ehliyetsiz araç kullanmak, trafiği tehlikeye düşürmek, ‘dur’ ihtarına uymamak, sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal etmek, maske takmamak suçlarından 6 bin 930 lira ceza kesilirken yanında bulunan kişiye ise sokağa çıkma kısıtlamasını ihlalden ve maske takmamaktan dolayı 4 bin lira ceza kesildi. Araç ise trafikten men edildi.
Şahıslar ifadeleri alınmak üzere karakola götürülürken, araç ise çekici vasıtası ile olay yerinden kaldırıldı.

Ehliyetsiz sürücü 30 kilometrelik kovalamaca sonucu yakalandı

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