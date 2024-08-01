HABER

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam
  4. Ehliyetsiz sürücü baba ve oğlun canını aldı! O anlar kameraya anbean yansıdı

Ehliyetsiz sürücü baba ve oğlun canını aldı! O anlar kameraya anbean yansıdı

01.08.2024 22:43
İçerik devam ediyor
Önerilen Videolar
Osmaniyeli Ahmet, dans videosunu paylaşan Justin Bieber ile tanışmak istiyor

Osmaniyeli Ahmet, dans videosunu paylaşan Justin Bieber ile tanışmak istiyor

Görüntüleri sosyal medyada paylaşıldı! Cinsel tacizden gözaltına alındı

Görüntüleri sosyal medyada paylaşıldı! Cinsel tacizden gözaltına alındı

Sinop’ta kaza canlı yayına yansıdı

Sinop’ta kaza canlı yayına yansıdı

İçerik devam ediyor
01.08.2024 22:43
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Yalova'da kahreden bir olay yaşandı. Yolun karşısına geçmeye çalışan baba ve 4 yaşındaki oğlu, ehliyetsiz 17 yaşındaki sürücünün otomobille çarpması sonucu hayatını kaybetti. Kaza anı çevredeki bir güvenlik kamerası tarafından anbean kaydedildi.

Ehliyetsiz sürücü baba ve oğlunun canını aldı. Alınan bilgiye göre, Yalova-İzmit karayolu Yalova istikametinde seyreden 17 yaşındaki ehliyetsiz M.C.K. idaresindeki otomobil, Altınova ilçesi Çavuşçiftliği mevkiinde yolun karşısına geçmeye çalışan Ahmet Yıldız (36) ve kucağındaki 4 yaşındaki oğlu Vahit Yıldız'a çarptı. Baba ve oğlu kaza yerinde hayatını kaybetti.

Kazada ehliyetsiz sürücü M.C.K. ve araçta bulunan 3 kişi ise hafif şekilde yaralandı.

AW259238_07

Baba ve küçük çocuğun cansız bedenleri, otopsi için Yalova Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Baba-oğlun cenazeleri ailesine teslim edilmesinin ardından Şanlıurfa'ya götürülürken, gözaltına alınan M.C.K. jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

KAZA ANI KAMERADA!

AW259238_08

Kaza anı ise çevredeki güvenlik kamerası tarafından kaydedildi. Görüntülerde kız çocuğu beton bariyere koşarak çıkarken baba ve oğluna aracın hızlı bir şekilde çarptığı görülüyor.

BABASI VE KARDEŞİ GÖZLERİNİN ÖNÜNDE ÖLDÜ!

Ahmet Yıldız'ın rahatsızlanan 11 yaşındaki kızı Ayşe Yıldız'ı Altınova Devlet Hastanesi'ne götürdüğü, tedavinin ardından ailenin minibüsle Çavuşçiftliği mevkiine geldiği ve babanın evine ulaşmak için karayolu kenarında indiği, sonrasında 2 çocuğuyla birlikte yolun karşısına geçmeye çalıştığı öğrenildi. Yolun karşısına geçmeye çalışan 11 yaşındaki Ayşe Yıldız'ın babası ve kardeşinin gözleri önünde aracın çarptığı kameralara yansıdı. Kazanın yaşandığı karayolunun hemen yanında trafiğin daha az olduğu araç altgeçidinin bulunduğu ve ailenin burayı kullanmak yerine karayolunu tercih ettiği öğrenildi. Kazada babasıyla birlikte ölen minik Vahit'in daha önce de trafik kazası geçirdiği belirtildi.

AW259238_05

Kaza sırasında aracın yanından 150 kilometrenin üzerinde bir hız ile gittiğini söyleyen tır sürücüsü, baba ve oğlun öldüğünü gördüğünü ifade etti.

PAYLAŞIMLARI KAN DONDURDU!

Öte yandan, 2 kişinin ölümüne neden olan M.C.K.'nin sosyal medya paylaşımlarında birçok kez direksiyon başına geçerek araç kullandığı ortaya çıktı. Lüks aracı sürerken paylaşımlar yapan gencin, “Arabasına güveneni bekleriz” ifadeleri ise kan dondurdu. Otomobillere ilgisi olduğu görülen gencin sosyal medyada birçok otomobilli paylaşımda bulunduğu görüldü. deyip açıkladı:

(İHA)
Bu içerik Cansu Akalp tarafından yayına alınmıştır

Önceki İçerik Sonraki İçerik
Anahtar Kelimeler:
Yalova kaza
En Çok Okunan Haberler
Arda Güler'e maç esnasında uyarı! ''Bunu bidaha yapma!''

Arda Güler'e maç esnasında uyarı! ''Bunu bidaha yapma!''

Abdullatif Şener'in oğlu sanıldı: Gerçek ise bambaşkaydı

Abdullatif Şener'in oğlu sanıldı: Gerçek ise bambaşkaydı

Antalya'da vahşet! Kadının başını taşla ezerek öldürdü, 8 yaşındaki çocuğu da boğdu

Antalya'da vahşet! Kadının başını taşla ezerek öldürdü, 8 yaşındaki çocuğu da boğdu

Bir belediyede daha haciz işlemi başlatıldı! "Bizim zaten paramız yok"

Bir belediyede daha haciz işlemi başlatıldı! "Bizim zaten paramız yok"

Trabzonspor, UEFA Avrupa Ligi'ndeki yoluna hata yapmadan devam ediyor!

Trabzonspor, UEFA Avrupa Ligi'ndeki yoluna hata yapmadan devam ediyor!

Hizbullah lideri Hasan Nasrallah "Kırmızı çizgiyi aştılar" deyip açıkladı: 'İsrail bunun nereden geleceğini bilmiyor'

Hizbullah lideri Hasan Nasrallah "Kırmızı çizgiyi aştılar" deyip açıkladı: 'İsrail bunun nereden geleceğini bilmiyor'

İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Komşusunu şikayet etti! "Yatak odası sesinden sinir krizi nasıl geçirilir?"

Komşusunu şikayet etti! "Yatak odası sesinden sinir krizi nasıl geçirilir?"

Columbia'nın çok satan ayakkabısı indirimde! Su geçirmez, dayanıklı...

Columbia'nın çok satan ayakkabısı indirimde! Su geçirmez, dayanıklı...

Bilgisayardan çıkan görüntüler kan dondurdu! Görevine son verildi

Bilgisayardan çıkan görüntüler kan dondurdu! Görevine son verildi

Kocasını küvette yarı baygın halde buldu! Makatından çıkan şaşkına çevirdi

Kocasını küvette yarı baygın halde buldu! Makatından çıkan şaşkına çevirdi

Süper Tasarruf Haftası başladı! Gıdadan hijyene onlarca üründe avantajlı fiyatlar

Süper Tasarruf Haftası başladı! Gıdadan hijyene onlarca üründe avantajlı fiyatlar

En Çok Aranan Haberler

Bildirim ikonu
WhatsApp Kanalına Katıl
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.