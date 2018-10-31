HABER

Ehliyetsiz sürücü 'Dur' ihtarına uymadı 90 kilometre kaçtı

YAŞAM HABERLERİ  | 31.10.2018 12:15 | Son Güncelleme

KONYA’nın Ilgın ilçesinde trafik uygulaması yapan ekiplerin 'dur' ihtarına uymayan otomobil sürücüsü 90 kilometre boyunca kaçtı.

Ehliyetsiz sürücü 'Dur' ihtarına uymadı 90 kilometre kaçtı

Mehmet IŞIK/KONYA, (DHA) - KONYA’nın Ilgın ilçesinde trafik uygulaması yapan ekiplerin 'dur' ihtarına uymayan otomobil sürücüsü 90 kilometre boyunca kaçtı. Otomobil Konya kent merkezi girişinde yolun trafiğe kapatılmasıyla durduruldu. Otomobilde bulunan 2 kişi gözaltına alınırken, sürücü Mehmet Ç.'nin ehliyetsiz olduğu öğrenildi.
Konya’nın Ilgın ilçesinde trafik uygulaması yapan polislerin 'Dur' ihtarına uymayarak kaçan 42 NS 665 plakalı otomobil, yaklaşık 90 kilometre boyunca polisten kaçtı. Konya kent merkezi girişimde yolu trafiğe kapatan polis, otomobilde bulunan sürücü Mehmet Ç., ile yanındaki Mevlüt K.'yı gözaltına aldı. Mevlüt K., kendisini gözaltına alan polislere önce "Hastaneye gidiyorum o yüzden hızlı gitmesini söyledim" dedi. Elleri kelepçelenen Mevlüt K., "Ben vatan haini miyim. Neden kelepçe takıyorsunuz? Hepinizi şikayet edeceğim" diyerek polis ekiplerine tepki gösterdi. Polis, sürücü Mehmet Ç.'nin ehliyetinin olmadığı için kaçtığını belirledi. Gözaltına alınan sürücüye hız ihlali, kırmızı ışıkta geçmek, ehliyetsiz araç kullanmak, 'dur' ihtarına uymamak, trafiği tehlikeye düşürmekten 5 bin lira idari para cezası kesilirken, otomobil de trafikten men edildi.

FOTOĞRAFLI

Ehliyetsiz sürücü 'Dur' ihtarına uymadı 90 kilometre kaçtıEhliyetsiz sürücü 'Dur' ihtarına uymadı 90 kilometre kaçtıEhliyetsiz sürücü 'Dur' ihtarına uymadı 90 kilometre kaçtı

PARTNERFarkında değilsiniz ama kameradan izleniyorsunuz! İşte korunmanın yollarıFarkında değilsiniz ama kameradan izleniyorsunuz! İşte korunmanın yolları
Depodan 700 kilo ceviz hırsızlığına 3 tutuklamaDepodan 700 kilo ceviz hırsızlığına 3 tutuklama
Kahramanmaraş'ta kaza: 1 ölü, 2 yaralı (2)Kahramanmaraş'ta kaza: 1 ölü, 2 yaralı (2)
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Son dakika! Afganistan'da orduya ait helikopter düştü: Çok sayıda ölü var

Son dakika! Afganistan'da orduya ait helikopter düştü: Çok sayıda ölü var

Ünlü oyuncu Altan Gördüm CHP'den aday olmaya hazırlanıyor!

Ünlü oyuncu Altan Gördüm CHP'den aday olmaya hazırlanıyor!

Ufak Tefek Cinayetler'de Arzu öldü mü? Tülin Özen ayrıldı mı? Ufak Tefek Cinayetler 39. son bölüm final sahnesi izle

Ufak Tefek Cinayetler'de Arzu öldü mü? Tülin Özen ayrıldı mı? Ufak Tefek Cinayetler 39. son bölüm final sahnesi izle

Amerika'ya yerleşen Tolga Karel ilk kez konuştu: Zor bir süreçteyim

Amerika'ya yerleşen Tolga Karel ilk kez konuştu: Zor bir süreçteyim

HSK kararnamesi Resmi gazete'de yayımlandı! 2 binden fazla atama yapıldı

HSK kararnamesi Resmi gazete'de yayımlandı! 2 binden fazla atama yapıldı

Çoğunluğu Suriyelilerden oluşan grup, genç bir kıza toplu tecavüz etti!

Çoğunluğu Suriyelilerden oluşan grup, genç bir kıza toplu tecavüz etti!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Söylentisi bile yetti! 'Süper loto' hayatını kabusa çevirdi

Söylentisi bile yetti! 'Süper loto' hayatını kabusa çevirdi

Taksim'in orta yerinde iğrenç olay! 3 kadını taciz edip...

Taksim'in orta yerinde iğrenç olay! 3 kadını taciz edip...

Bir dönemin 'en havalı' sunucusu Hülya Uğur'un son hali

Bir dönemin 'en havalı' sunucusu Hülya Uğur'un son hali

15 yaşındaki Ozan'ın yürek yakan ölümü

15 yaşındaki Ozan'ın yürek yakan ölümü

E-5’te çılgına çeviren yumruk!

E-5’te çılgına çeviren yumruk!

'Dünya beni sevmiyor' dedi ve Seyhan Nehri'ne atladı

'Dünya beni sevmiyor' dedi ve Seyhan Nehri'ne atladı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.