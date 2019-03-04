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Ehliyetsiz sürücü, kaza yapınca şoka girdi

YAŞAM HABERLERİ  | 04.03.2019 17:15 | Son Güncelleme

Kastamonu’nun Daday ilçesinde ehliyetsiz olduğu öğrenilen sürücü, kaza yapınca şoka girdi.

Ehliyetsiz sürücü, kaza yapınca şoka girdi

Kastamonu’nun Daday ilçesinde ehliyetsiz olduğu öğrenilen sürücü, kaza yapınca şoka girdi. Genç sürücüye sağlık ekipleri müdahale etti.
Edinilen bilgiye göre, Daday’da Merkez Mahallesi İnönü Caddesi Mevkiinde 17 yaşındaki Oğuzhan Ünal yönetimindeki 37 HA 575 plakalı otomobil, Hakkı Aslan idaresindeki 55 JT 431 plakalı araca yan tarafından vurdu. Kaza sonrası şoka giren 17 yaşındaki Oğuzhan Ünal, kriz geçirdi. Polis ekipleri tarafından sakinleştirilmeye çalışılan genç sürücü, olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından Daday Devlet Hastanesine kaldırıldı. Kazada her iki araçta da maddi hasar oluştu.

Ehliyetsiz sürücü, kaza yapınca şoka girdi

Ehliyetsiz sürücü, kaza yapınca şoka girdi

Ehliyetsiz sürücü, kaza yapınca şoka girdi

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