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Ehliyetsiz sürücü kaza yaptı, annesi ölümden döndü

GÜNCEL HABERLERİ  | 20.11.2019 23:15 | Son Güncelleme

Kocaeli’nin İzmit ilçesinde ehliyetsiz sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği cip, park halindeki otomobilin üzerine devrildi.

Kocaeli’nin İzmit ilçesinde ehliyetsiz sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği cip, park halindeki otomobilin üzerine devrildi. Kazada araçta sıkışan sürücünün annesini itfaiye ekipleri kurtardı.

Kaza, İzmit ilçesi Doğantepe Mahallesi 8. Sokak’ta meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, H.T. idaresindeki 41 B 0949 plakalı cipi ile seyir halindeyken direksiyon hakimiyetini kaybetti. Yokuş aşağı kontrolsüzce ilerleyen cip, park halindeki bir otomobilin üzerine yan yattı. Kazada H.T.’nin annesi Nilgün T. (62) araç içerisinde sıkışarak yaralandı. Kazayı gören çevredeki vatandaşlar durumu hemen 112 Acil Yardım ekiplerine bildirdi.

Yaralanan yaşlı kadın hastaneye kaldırıldı
İhbar üzerine olay erine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Kısa süre sonra olay yerine gelen itfaiye ekipleri tarafından sıkıştığı yerden çıkartılan Nilgün T., sağlık ekiplerine teslim edildi. Sağlık ekiplerince ilk müdahalesi ambulansta yapılan Nilgün T., hastaneye kaldırıldı. Tedavi altına alınan kadının hayati tehlikesinin olmadığı öğrenildi.

Sürücünün ehliyetsiz olduğu tespit edildi
Olay yerine intikal eden polis ekipleri, olay yerinde inceleme başlattı. Ekipler yaptıkları incelemelerde sürücü H.T.’nin ehliyetinin olmadığını tespit etti. H.T.’ye ekipler tarafından ehliyetsiz araç kullanmaktan 2 bin 126 TL para cezası kesildi. Cip çekici yardımı ile kaldırılırken, kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

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