HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Ehliyetsiz sürücü kırmızı ışıkta geçerek kazaya neden oldu, olay yerinden kaçtı

Ehliyetsiz sürücü kırmızı ışıkta geçerek kazaya neden oldu, olay yerinden kaçtı

GÜNCEL HABERLERİ  | 10.09.2020 22:45 | Son Güncelleme

Karabük’te, ehliyeti olmayan sürücü, kırmızı ışıkta geçip kazaya neden olarak, olay yerinden kaçtı.

Karabük’te, ehliyeti olmayan sürücü, kırmızı ışıkta geçip kazaya neden olarak, olay yerinden kaçtı. Kazada 3 kişi yaralandı.
Edinilen bilgiye göre, Alper Y. (36) 78 DA 588 plakalı otomobiliyle Karabük’ten Safranbolu istikametine giderken, o sırada Sanayi Kavşağında kırmızı ışık ihlali yaparak Yeşil Mahalle istikametine giden İ.Ç. yönetimindeki 78 AAL 549 plakalı otomobille çarpıştı.
Kazayı gören diğer sürücüler 112 Acil Servis ve polis ekiplerine haber verirken, İ.Ç. ise kaza sonrası olay yerinden kaçtı.
Kazada sürücüsü kaçan otomobilde bulunan Yeliz D. (36), diğer otomobildeki Behiye Y. (36) ve Miraç Y. (6) yaralanırken, yaralılar ambulansla Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.
Polis ekipleri, kaza sonrası olay yerinden kaçan 78 AAL 549 plakalı otomobil sürücüsü İ.Ç.’yi yakalayarak, ehliyetsiz araç kullanmak, kırmızı ışık ihlali ve kaza yerini terkten işlem yaptı.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNER Dedeleri Sivas'tan göçtü! Artık onları tüm dünya tanıyor Dedeleri Sivas'tan göçtü! Artık onları tüm dünya tanıyor
Macron'a tepki: 'Atanamayan Napolyon' mu?Macron'a tepki: 'Atanamayan Napolyon' mu?
Chery araba alınır mı alınmaz mı?Chery araba alınır mı alınmaz mı?
1/
En Çok Okunan Haberler
Sokak tarzı! Sütyensiz haliyle dikkat çekti
Sokak tarzı! Sütyensiz haliyle dikkat çekti
Otelde kalan genç kız uyandığında şoke oldu! Hiç tanımadığı bir adam...
Otelde kalan genç kız uyandığında şoke oldu! Hiç tanımadığı bir adam...
Boşanmak üzereydi! Bir şok daha
Boşanmak üzereydi! Bir şok daha
Yeni koronavirüs kararı: İzin şartı getirildi
Yeni koronavirüs kararı: İzin şartı getirildi
Bakan Soylu'dan görevden alınan kaymakamlarla ilgili açıklama
Bakan Soylu'dan görevden alınan kaymakamlarla ilgili açıklama
Dünya koronayı konuşuyor ama asıl tehlike kapıda: Bir çizik bile öldürebilir
Dünya koronayı konuşuyor ama asıl tehlike kapıda: Bir çizik bile öldürebilir
İlginizi Çekebilir
Kritik 24 saat denmişti! Sağlık durumu nasıl?
Kritik 24 saat denmişti! Sağlık durumu nasıl?
İmam hatipliler için söyledikleri olay olmuştu! Erol Mütercimler özür diledi
İmam hatipliler için söyledikleri olay olmuştu! Erol Mütercimler özür diledi
İşte İzmir'deki hastane doluluk oranı!
İşte İzmir'deki hastane doluluk oranı!
Kılıçdaroğlu ile programındaki kahkahası tepki çeken Buket Aydın'dan açıklama!
Kılıçdaroğlu ile programındaki kahkahası tepki çeken Buket Aydın'dan açıklama!
Selçuk Tepeli canlı yayında öyle bir şey dedi ki...
Selçuk Tepeli canlı yayında öyle bir şey dedi ki...
Diğer Haberler
İzmir'de belediye otobüsü alev topuna döndü
İzmir'de belediye otobüsü alev topuna döndü
'Zatürre aşısı' dehşeti! 'Yok' denilince 3 hemşireyi darbedip, bir hasta yakınını bıçakladı
'Zatürre aşısı' dehşeti! 'Yok' denilince 3 hemşireyi darbedip, bir hasta yakınını bıçakladı
İletişim Başkanı Altun'dan, 'Macron' açıklaması
Macron'a tepki: 'Atanamayan Napolyon' mu?
Reyhanlı'da 53 kişinin hayatını kaybettiği terör saldırısının sorumlusu Ercan Bayat tutuklandı
Reyhanlı saldırısının sorumlularından Ercan Bayat tutuklandı
Bakan Koca'ya AK Partili vekilin oğluna yaptığı düğün soruldu! İşte yanıtı
Bakan Koca'ya AK Partili vekilin oğluna yaptığı düğün soruldu! İşte yanıtı
Sakarya’da maske takmayan kişilere ilginç ceza
Sakarya’da maske takmayan kişilere ilginç ceza
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.