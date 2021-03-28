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Ehliyetsiz sürücü, muayenesiz araçla tüfek ve uyuşturucu maddelerle yakalandı

28.03.2021 21:19 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Aksaray’da kısıtlama denetimleri kapsamında polisin dur ihtarına uymayarak kaçan ve kovalamaca sonucu yakalanan sürücü ehliyetsiz çıkarken, muayenesi olmayan araçta çeşitli uyuşturucu maddeler ve ruhsatsız tüfek ele geçirildi.Olay, dün gece Hürriyet Mahallesi Bediüzzaman Bulvarında meydana geldi.

Aksaray’da kısıtlama denetimleri kapsamında polisin dur ihtarına uymayarak kaçan ve kovalamaca sonucu yakalanan sürücü ehliyetsiz çıkarken, muayenesi olmayan araçta çeşitli uyuşturucu maddeler ve ruhsatsız tüfek ele geçirildi.
Olay, dün gece Hürriyet Mahallesi Bediüzzaman Bulvarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sokağa çıkma kısıtlaması kapsamında devriye atan İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Asayiş Şubesi ekipleri durumundan şüphelendikleri 68 AAF 746 plakalı Volkswagen marka otomobilin sürücüsüne dur ihtarında bulundu. Otomobil sürücüsü ihtara uymayarak kaçmaya başlarken polis ekipleri de peşine düştü. Polis ve sürücü arasında başlayan kovalamaca 15 dakika sonra kaçan sürücünün virajı alamayarak aracın kontrolden çıkması sonucu kıskıvrak yakalandı.
Uyuşturucu madde ve ruhsatsız tüfek çıktı
Araçtan indirilerek gözaltına alınan sürücünün Rahmi A. (24) olduğu belirlenirken yapılan sorgulamasında ise ehliyetin olmadığı anlaşıldı. Araç ve şahıs üzerinde yapılan incelemede şahsın üzerinde 5 gram metamfetamin, araçta 3 gram bonzai maddesi ele geçirildi. Ayrıca araç içerisinde yapılan incelemede 1 adet ruhsatsız pompalı tüfek ve tüfeği ait poşet içerisinde çok sayıda fişek ele geçirildi. Asayiş Şubesi ekiplerince olay yerine çağrılan Trafik ekiplerinin incelemesinde ise aracın muayenesiz olduğunu tespit etti.
6 ayrı maddeden 8 bin 172 TL para cezası kesildi
Polis ekiplerince gözaltına alınan şahsa, ehliyetsiz araç kullanmaktan 2 bin 698 TL, muayenesiz araç kullanmaktan 314 TL, dur ihtarına uymamaktan 166 TL, ruhsatsız tüfek bulundurmaktan 944 TL, sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal etmekten 3 bin 150 TL ve maske takmamaktan 900 TL olmak üzere toplam 8 bin 172 TL para cezası uygulandı. Gözaltına alınan şahıs Aksaray Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi Acil Servisinde yapılan sağlık kontrolünün ardından İl Emniyet Müdürlüğüne götürülürken, araç çekici marifetiyle trafikten men edilerek otoparka çekildi.
Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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