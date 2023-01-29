Ehliyetsiz sürücü önce yayaya ardından direğe çarptı!

Karabük'te ehliyetsiz sürücü yönetimindeki otomobil, önce yayaya ardından elektrik direğine çarptı.
E.K.K. idaresindeki otomobil, Aydınlıkevler Mahallesi Yıldız Caddesi'nde R.P.ye çarptıktan sonra, elektrik direğine çarparak durabildi. Kazada sürücü E.K.K. ve yaya R.P. yaralandı.
İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Yaralılar ambulanslarla Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.
Polis ekiplerince yapılan kontrolde sürücü E.K.K'nin ehliyetinin olmadığı belirlendi. (AA)