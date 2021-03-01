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  4. Ehliyetsiz sürücü önünde seyreden otomobile çarptı: 4 yaralı

Ehliyetsiz sürücü önünde seyreden otomobile çarptı: 4 yaralı

01.03.2021 12:56 | Son Güncelleme:
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Burdur’da ehliyetsiz sürücünün önünde seyreden otomobile arkadan çarpması sonucu 4 kişi yaralandı.Kaza, Burdur-Karamanlı karayolu Kağılcık köyü yakınlarında meydana geldi.

Burdur’da ehliyetsiz sürücünün önünde seyreden otomobile arkadan çarpması sonucu 4 kişi yaralandı.
Kaza, Burdur-Karamanlı karayolu Kağılcık köyü yakınlarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Karamanlı istikametine giden Halil Biricik yönetimindeki 15 FD 718 plakalı otomobil, önünde seyreden Mustafa Sarı idaresindeki 15 AU 104 plakalı otomobile çarptı. Kazada, otomobil sürücüleri Mustafa Sarı ve Halil Biricik ile Mustafa Sarı’nın kullandığı otomobilde bulunan Veli Arıkan ve eşi Abide Arıkan yaralandı. Kaza sonrasında İhbar üzerine olay yerine, 112 Acil ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralılardan Halil Biricik ve Abide Arıkan Burdur Devlet Hastanesine, Mustafa Sarı ve Veli Arıkan ise Karamanlı Devlet Hastanesine kaldırıldı. Yaralıların hayati tehlikesi bulunmazken sürücülerden Halil Biricik’in ehliyetinin olmadığı öğrenildi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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