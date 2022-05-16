Ehliyetsiz sürücü Osman Sarı lise öğrencisi Ezgi Yiğit'i ezdi 'O bana çarptı' dedi! Aileyi isyan ettiren karar

Kullandığı scooterla karşıdan karşıya geçmeye çalışırken hayatını kaybeden Ezgi Yiğit'in ailesi Osman Sarı'nın tahliye olmasından sonra isyan etti! Baba Yiğit, 'Bilirkişi raporunda olayın görüntüleri yok. Sadece bir tanığın ifadesiyle hazırlandılar. Bu ayrıcalıklı tahliyeye son vermeleri lazım. Sesimizi daha yüksek sesle duyuracağız.' dedi.

ACILI BABA İSYAN ETTİ: 'HEM EHLİYETİ YOK HEM KIZIMI SUÇLADI BUNUN ADI AYRICALIK'

Ezgi'nin babası Mehmet Şahin Yiğit; 'Kızımı suçlu gösterdiler. Osman Sarı'nın hem ehliyeti yok hem de çok hızlı araç kullanıyor. Kızımı 14 metre ileriye fırlatan biri nasıl olur da kusurlu olabilir. Kamera kayıtlarını incelemediler bile. Bu ayrıcalıklığa son verilmesini istiyoruz.' dedi.

AŞIRI HIZ YAPTIĞI GÖRÜNTÜLER OLAY OLDU!

Ezgi Yiğit ile Şimal Toprak'a çarpan genç kızlardan birinin hayatını kaybetmesine neden olan diğerini de yaralayan Osman Sarı'nın TikTok'ta aşırı hız yaparken çektirdiği videolarının olduğu ortaya çıktı. Bu görüntüler sosyal medyada büyük tepki çekti.



